29 українцям відмовили в евакуації із сектору Гази, — посол в Ізраїлі

За словами посла Євгена Корнійчука, деяким українцям, яким відмовили в евакуації, таки вдалося отримати дозвіл. Однак у Єгипті їх допитували, проводили слідчі дії, та лише тоді відпускали.

За словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, Служби безпеки Ізраїлю та Єгипту не надали дозвіл на евакуацію 29 українців. Про це він розповів у коментарі "Радіо Свобода".

Корнійчук розповів, що ще є люди, які бажають евакуюватися, однак немає можливості це зробити. Зокрема, частині людей, які були у поданих посольством України в Ізраїлі списках, відмовили в евакуації відповідні органи.

"Нам відмовили у виїзді 29 громадянам з усього списку, який ми подавали", – розповів Євген Корнійчук.

Імовірно, що українцям відмовили в евакуації через певні безпекові питання відносно них. Також він розповів, що у деяких випадках таки вдавалося отримати дозвіл на евакуацію тих людей, яким було відмовлено.

Важливо Армія Ізраїлю виявила найбільший підземний завод із виробництва ракет у секторі Гази

Зазначається, що під час перебування у Єгипті з ними проводили слідчі дії, допитували, та лише після цього відпускали.

Евакуація із сектору Гази

Першу групу українців було евакуйовано 7 листопада минулого року. Володимир Зеленський повідомляв, що Україні вдалося вивезти 48 українців до Єгипту, де їм надали усю необхідну допомогу.

14 жовтня Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що сектору Гази мали евакуювати до Єгипту понад 200 українців, однак за декілька годин уряд Ізраїлю скасував дозвіл.

Вже 28 листопада речник МЗС України повідомляв, що з небезпечної території вивезли ще 8 українців, а 26 було доправлено із Єгипту до Молдови За його словами, під час першого етапу евакуації Україні вдалося вивести з Гази 259 осіб.

Невдовзі, 9 грудня, в українській розвідці оголосили про евакуацію ще 39 громадян України. Повідомлялося, що загалом у листопаді із сектора Гази було евакуйовано 145 українців.

Нагадаємо, у листопаді в ГУР повідомляли, що Росія залякувала українців в секторі Гази. Їм телефонували громадяни РФ та розповідали, начебто Україна їх кинула та "Росія готова вас евакуювати".