США тиражують фейки: постпред РФ в ООН пояснив удари ракетами КНДР (відео)

За словами Василя Небезні, нібито офіційний представник Пентагону Джон Кірбі поширював фейк, а в ЗСУ ці дані не підтвердили.

Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя на засіданні Радбезу ООН заявив, що США поширюють недостовірну інформацію про те, що РФ обстрілює Україну північнокорейськими ракетами. Про це повідомляє ТАСС.

"Сьогодні західні члени Ради зачитали заготовлені, як під копірку, тези про використання збройними силами Росії під час спеціальної військової операції (евфемізм слова війна, який використовують у РФ) в Україні боєприпасів із КНДР", — завив Небезня.

За його словами, інструкція надійшла з Вашингтона. Нібито минулої п'ятниці офіційний представник Пентагону Джон Кірбі поширював фейк. Постпред РФ у всесвітній організації також заявив, що речник ЗСУ Юрій Ігнат спростував ці дані, оскільки тому, що російські війська застосовують ракети виробництва КНДР, нібито немає підтверджень.

"Виходить, що Сполучені Штати тиражують свідомо неправдиву інформацію, навіть не спромігшись попередити про це своїх прямих підопічних", — висловився Небезня.

Ракети КНДР в Україні: що відомо

Застосування північнокорейських боєприпасів відзначалося в Харківській і Запорізькій областях. Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих заявив, що, станом на 8 січня, ці ракети застосовувалися щонайменше двічі. Він назвав їхній тип — KN-23. Відомо, що ці системи можуть відхилятися від цілі на 100-200 м. Вони схожі на російську "Іскандер", але є низка відмінностей і спрощень. Дальність, однак, вища — близько 690 км.

За словами екскомандира роти батальйону Айдар Євгена Дикого, те, що у ЗС РФ є ракети північнокорейського виробництва, визнали й "військкори", які "криють їх матом".

Нагадаємо, що, за інформацією аналітиків, російські війська обстрілюють Україну північнокорейським аналогом балістичної ракети "Іскандер" — ОТРК KN-23. За відомостями журналістів The Washington Post, це північнокорейські ракети короткого радіуса дії, що застосовувалися наприкінці грудня — на початку січня.

Також повідомлялося, що прокуратура пояснила походження ракети, яка атакувала Харків. Представник прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що уламки ракети нагадують "Іскандер", але є відмінності в конструкції.