Удар по готелю в центрі Харкова: кількість постраждалих зросла, нові деталі (фото, відео)

У поліції повідомили, що метою росіян були іноземні журналісти, які висвітлюють події, пов'язані з війною в Україні та діями ЗС РФ.

Через російський обстріл центру Харкова ракетами С-300 постраждали 11 осіб. Пошкоджено будівлю готельного комплексу, де в момент удару перебувало понад 30 цивільних осіб. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у себе в Telegram.

"Наразі відомо про 11 постраждалих, із них 4 — чоловіки віком від 31 до 38 років, 7 — жінки віком від 23 до 71 року. Дев'ятьох постраждалих доправили до медзакладів. Наразі один із постраждалих — 35-річний чоловік — перебуває у важкому стані, 8 пацієнтів — у середньому та легкому, 2 — надали допомогу на місці", — написав Синєгубов.

Обстріл Харкова: у ДСНС розповіли подробиці

О 00:58 у ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували наслідки ворожих ракетних ударів. Дві російські ракети влучили в будівлю готелю.

"До місця події одразу було направлено підрозділи ДСНС, Нацполіції та екстреної медичної допомоги. До моменту їхнього прибуття було виявлено пошкодження триповерхової будівлі готелю, а також припаркованих поруч легкових автомобілів", — ідеться в повідомленні.

У ДСНС заявили, що площа пожежі становила близько 20 квадратних метрів. Із будівлі було евакуйовано 8 осіб.

"На місці події працювали 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 70 чоловік особового складу ДСНС", — зазначили в службі.

Наслідки удару по Харкову Фото: ДСНС

Наслідки удару по Харкову Фото: ДСНС

Наслідки удару по Харкову Фото: ДСНС

Обстріл Харкова: метою росіян були іноземні журналісти

У Національній поліції України також підтвердили, що постраждали 11 осіб. Серед них 37-річний журналіст турецького видання Anadolu. Дев'ятьох доправили до лікарень, двом постраждалим надали допомогу на місці.

"За словами начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, ціллю росіян були саме іноземні журналісти, які висвітлювали події, пов'язані з військовою агресією Росії проти України", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що про обстріл Харкова росіянами повідомляв ще мер міста Ігор Терехов. Він заявив, що удар припав на цивільний об'єкт.

"Удар прийшовся по цивільному об'єкту. Висока ймовірність жертв серед людей, які в ньому перебували. На парковці поруч з об'єктом горять авто, попередньо є руйнування будівлі. Туди вже виїхали всі відповідні служби", — писав мер міста.