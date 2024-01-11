Літають до 180 км: КНДР може бути готова продати РФ новий тип балістичних ракет

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік сказав, що Північна Корея надала Росії близько 5000 контейнерів зі зброєю, які можуть вмістити близько 2,3 млн артилерійських снарядів 152-мм снарядів або близько 400 000 боєприпасів 122-мм.

Північна Корея може продати Росії балістичні ракети нового типу на додаток до передбачуваних поставок балістичних ракет малої дальності. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік виданню Yonhap.

За словами політика, система озброєння, представлена північнокорейськими державними ЗМІ під час візиту Кім Чен Ина на завод з виробництва боєприпасів на початку цього тижня, є балістичними ракетами ближнього радіусу дії. Ба більше, вони можуть нести навіть ядерні боєголовки.

"Північна Корея вперше провела випробувальний запуск балістичної ракети ближнього радіусу дії у квітні 2022 року. Це новий тип зброї з розрахунковою дальністю польоту 100-180 кілометрів", — сказав Шин.

Він також зазначив, що візит Кім Чен Ина може бути пов'язаний з поставками зброї в Росію. Так, Пхеньян заявив, що розгорне ці ракети на передовій.

"З огляду на недавню торгівлю зброєю, я думаю, Північна Корея може продати їх Росії", — сказав Шин.

Журналісти зазначили, що США нещодавно розсекретили розвіддані, які показують, що Північна Корея надала Росії пускові установки балістичних ракет і балістичні ракети дальністю 900 км.

За оцінками міністра Шина, станом на кінець грудня Північна Корея надала Росії близько 5000 контейнерів зі зброєю, які можуть вмістити близько 2,3 мільйона артилерійських снарядів 152-мм снарядів або близько 400 000 боєприпасів 122-мм.

Крім того, міністр висловив занепокоєння з приводу передбачуваного надання Росією технологічної допомоги для програми озброєнь Північної Кореї в обмін на зброю.

"Супутник-шпигун Північної Кореї, запущений у скелі, вважається елементарним. Якщо Росія продовжить пропонувати технологічну допомогу, можливості супутника будуть поліпшуватися", — сказав Шин.

Раніше постійний представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук говорив, що Північна Корея використовує Україну як полігон для випробувань своїх ракет за допомогою передачі балістичних ракет Росії. За його словами, балістичні ракети малої дальності, передані КНДР Росії, були запущені по Україні в грудні та січні.