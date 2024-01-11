На Чернігівщині російська ДРГ розстріляла водія шкільного автобуса, — РВА (карта)

Українець, якого вбили окупанти, встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки, розповів керівник військової адміністрації.

На території Семенівської громади російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла авто із чоловіком. Керівник Новгород-Сіверської РВА Сергій Сергієнко цю інформацію підтвердив "Суспільному".

Він розповів, що атака відбулася вчора, 10 січня, близько 5 ранку між селами Леонівка та Грем’ячка. Від цієї локації до російського кордону пів кілометра.

Чоловік встиг відвезти свою дитину, як зазначив Сергій Сергієнко з посиланням на інформацію від голови громади, на автобус до Семенівки і повертався до Костобоброва. В цей момент транспортний засіб, в якому він перебував, атакували російські окупанти.

"Був захід ДРГ. На жаль, ми втратили чоловіка", – розповів Сергій Сергієнко.

Загиблий чоловік, зі слів керівника Новгород-Сіверської РВА, був 1961 року народження. У селі Костобобрів він працював водієм шкільного автобуса.

Фото: Google Maps

В пресслужбі оперативного командування "Північ" цю інформацію не прокоментували.

Російські ДРГ в Україні

Ворожа ДРГ 14 грудня 2023 року намагалася зайти на Сумщину. На місце висунулися резерви підрозділів Сил оборони, а також залучили артилерійський та мінометний розрахунки, розповіли прикордонники. Для посилення напрямку на місце висунулися резерви підрозділів ДПСУ та Сил оборони. Також для охорони кордону залучили артилерійський та мінометний розрахунки.

Російська ДРГ 12 грудня намагалася прорватися в Харківську область із півночі. Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що останнім часом на території регіону все частіше почали фіксувати заходи ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв 15 грудня заявив, що у пʼятьох випадках українським оборонцям вдалося своєчасно виявити ці наміри та завдати вогневого ураження противнику, який був змушений відступити через втрати. Російські ДРГ за два тижні сім разів намагалися потрапити в Україну.

Нагадаємо, 7 грудня Сили оборони розповіли подробиці боротьби з російськими ДРГ на Півночі. Найбільше провокацій відбувається саме на територіях Чернігівської та Сумської областей.