"Ми знаємо рішення": Буданов розповів, що заважає наступальним операціям на фронті

За словами начальника української розвідки, російська економіка може бути слабкою, проте країна-агресор "аж ніяк не голодує" і може протриматися ще довго.

Головними перешкодами для проведення наступальних операцій, як для України, так і для Російської Федерації, є щільні мінні поля та інтенсивне застосування безпілотних літальних апаратів. Про це сказав начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Le Monde.

На своїй сторінці у Facebook Буданов зазначив, що однією з тем розмови з журналістами були чинники, які можуть переломити ситуацію на фронті. За його словами, активне застосування дронів унеможливило проведення наступальних дій з обох сторін. Ще однією причиною є щільність мінних полів, якої не було з часів Другої світової війни.

"Ми знаємо рішення для безпілотників — це електронні засоби протидії. Для мін необхідне спеціалізоване обладнання", — сказав Буданов.

Глава ГУР зазначив, що порівняно з попередніми роками, у другій половині 2023 року окупанти почали нарощувати кількість боєприпасів власного виробництва, однак якість російських снарядів знизилася.

За словами начальника розвідки, Україна потребує більшої кількості снарядів і артилерійських систем. Він підкреслив, що йдеться не тільки про нові технології, а й про старіші системи, оскільки "питання кількості — важливе".

Буданов також висловив думку, що нинішніх західних санкцій проти Росії недостатньо.

"Економіка може бути слабкою, але країна аж ніяк не голодує. З такими темпами вона може протриматися досить довго", — заявив він.

Нагадаємо, 12 січня партизанський рух "Атеш" повідомив, що ЗС РФ серйозно окопалися в Криму. За даними партизанів, за 15 кілометрів від Євпаторії російські окупанти розташували майже цілу роту.

За даними Інституту вивчення війни від 11 січня, ЗС РФ також можуть готуватися до "вирішального штурму" Авдіївки. При цьому аналітики не спостерігають жодних ознак, які б свідчили про те, що ворог зможе досягти оперативного значного прогресу в цьому районі.