У Росії оголосили в розшук колишнього віцепрезидента "Газпромбанку": він відреагував

За словами Ігоря Волобуєва, у МВС вказали, що в нього російська національність, проте в реальності його батьки є українцями. Facebook видалив цю публікацію.

У Росії оголосили в розшук колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Ігоря Волобуєва, який уже рік воює на боці Украни. Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ РФ.

Його фотографію та дані розміщено в базі розшуку російського відомства, однак за якою саме статтею його там розмістили — невідомо.

У Росії оголосили в розшук колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Фото: Скриншот

Через деякий час після цього Ігор Волобуєв на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook залишив іронічну реакцію на подію.

"Годину тому написав, що мене оголосили в Московії в розшук. А головне, що в оголошенні назвали росіянином і додав власне ще радянське свідоцтво про народження, де мої батьки вказані українцями. Так от ФБ видалив мій текст, мовляв, я "передав конфідиційну інформацію". Та йой, ФБ, моє свідоцтво, де хочу, там і викладаю!", — йдеться в повідомленні.

У Росії оголосили в розшук колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Фото: Скриншот

До слова, ще в жовтні минулого року Міністерство юстиції РФ внесло Ігоря Волобуєва до реєстру "іноземних агентів". Це обґрунтовано тим, що він виступав на підтримку України і негативно висловлювався стосовно війни. Крім нього туди занесли й інших його співгромадян. Окремо у відомстві зазначили, що деякі люди зі списку проживають за межами Росії.

У Росії оголосили в розшук колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Фото: Скриншот

Ігор Волобуєв воює на боці України: деталі

27 квітня 2022 року повідомлялося, що віцепрезидент "Газпромбанку" покинув територію Росії в перші дні повномасштабного вторгнення, адже не підтримує дії Володимира Путіна. За його словами, російська агресія розпочалася не у 2022 чи 2014 роках, а ще під час першого президентського терміну нинішнього глави держави.

Уже в червні 2022 року з'явилася інформація, що Ігор Волобуєв вступив у легіон "Свобода Росії" і збирається воювати на боці України. Усіх росіян він закликав наслідувати його приклад, адже тільки в такий спосіб Росія зможе стати вільною.

26 грудня 2023 року на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав, що практично рік служить в інтернаціональному легіоні оборони України разом з українцями, литовцями, латвійцями, естонцями, чехами, американцями та представниками багатьох інших народів. Він пишається тим, що перебуває на цьому місці.

Нагадаємо, 7 серпня 2023 року повідомлялося, що колишній віцепрезидент "Газпромбанку" отримав українську військову нагороду. Йдеться про "Золотий хрест", який видають за успішне виконання бойових завдань головнокомандувачем ЗСУ.