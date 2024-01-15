У ЗМІ порахували вартість літаків А-50 та Іл-22, підбитих Силами оборони

Українські Сили оборони дістали до літака-шпигуна А-50, один з яких раніше лише злегка пошкодили на аеродромі у Білорусі. Літак Іл-22 — другий, який росіяни втратили протягом повномасштабного вторгнення.

Внаслідок влучання українських ракет по російських військових літаках А-50 та Іл-22, яке сталось 14 січня над Азовським морем, населення РФ втратило десятки мільярдів рублів. При цьому переважна складова цієї суми — літак радіолокаційної розвідки А-50, який розбився в морі чи на суші. Інша частина — це повітряний командний пункт — Іл-22, який дістався до Анапи у Краснодарському краї РФ. Підрахунки вартості втрат ЗС РФ провели на порталі Forbes Ukraine.

Журналісти порталу зазначили, що сумарна вартість втрат, яких зазнали ЗС РФ — 530 млн дол. (або близько 14 млрд руб.). З них 500 млн дол. — вартість літака-шпигуна А-50, і 30 млн дол. — вартість командного пункту Іл-22.

На порталі вказується, що згідно з даними експертів Flight Global World Air Forces directory станом на 2024 рік росіяни мали 14 літаків А-50 різних модифікацій та 31 літак Іл-22. Також коротко розповідається, чим особливі ці літаки.

А-50 — повітряне судно, обладнане радаром, який може відстежити цілі "за горизонтом" — на відстані близько 600 км і на наднизьких висотах. Зазначимо, коли вказаний літак перебував у небі над Азовським морем, він "бачив" об'єкти у повітрі у районі Києва, Полтави, Вінниці, Одеси. У 2023 році літак стартував у Білорусі з аеродрому у Мачулищах. 26 лютого на стоянці його атакували безпілотники і завдали деяких ушкоджень. Після цього ЗС РФ обрали інші місця стоянки — якомога далі від України.

Іл-22 — повітряний командний пункт, який патрулював разом з А-50. Саме сюди надходили дані з радарів і тут їх обробляли, щоб з'ясувати, що ж саме видно на моніторах. ЗСУ атакували один такий літак у квітні 2022 — пошкодили, але не знищили, нагадали журналісти Forbes. Ще одне повітряне судно у червні 2023 року потрапило під удар під час заколоту нині покійного власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина: найманці зуміли підбити і знищити ціль.

На російському урядовому порталі "Соціального фонду РФ" можна відшукати розмір середньої російської пенсії — це близько 22 тис. руб. Коштів, які пішли на військові літаки, підбиті у небі над Україною, вистачило б на річну виплату середньої пенсії більш як 160 тис. пенсіонерів.

Збиття А-50 та Іл-22 — деталі подій 14 січня

Зазначимо, надвечір 14 січня у соцмережах повідомили про ураження двох повітряних цілей ЗС РФ у небі над Приазов'ям. Пізніше стало відомо, що ідеться про літак А-50 — він зник з радарів відразу, та про Іл-22 — він прямував у напрямку Керчі. Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що завдяки спільній роботі різних родів військ Сили оборони дійсно вдарили по російських цілях.

15 січня Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що Іл-22 врятувався — зумів долетіти до аеропорту у Анапі. З його слів, повітряне судно отримало серйозні пошкодження і вже не літатиме. Військовий оглядач Олександр Коваленко пояснив, чому знищення А-50 є дійсно важливим для оборони України.