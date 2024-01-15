Вплине на хід війни: що відомо про знищення літака А-50 і чим його могли збити (фото)

За словами глави ГУР Кирила Буданова, знищення російського літака А-50 може серйозно вплинути на обстановку в зоні бойових дій, оскільки такі повітряні апарати відіграють важливу роль у координації наземних операцій Росії.

Втрата літака А-50 і можливе пошкодження Іл-22М стали суттєвою втратою для російської авіації під час військових дій з Україною. Відсутність подібних повітряних засобів стає значущим недоліком для Росії з огляду на те, що їхнє виробництво призупинено. Можливо, на борту А-50 перебували досвідчені фахівці, замінити яких буде не так просто. Фокус зібрав усе, що відомо про знищення літака А-50 на поточний момент.

Інформація про знищення А-50 з'явилася 14 січня, спочатку в російський і українських Telegram-каналах, а потім була підтверджена офіційною заявою головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. За його словами, Іл-22М також був знищений, але пізніше з'явилася інформація про посадку цього літака в аеропорту Анапи. Також було опубліковано відповідне фото.

Як знищили А-50

Передбачувані обставини ураження цих літаків залишаються незрозумілими. Одна з версій припускає, що літаки могли бути атаковані вогнем російської ППО, що захищає Керченський міст. Проте український воєначальник Залужний називає це "спецоперацією в Приазов'ї".

Якщо обидва літаки були вражені українськими силами, то залишається загадкою, яким чином це сталося. Судячи із заяв Юрія Ігната, головною ціллю був А-50, і Іл-22М опинився в зоні ураження, можливо, через специфіку їхніх маршрутів або дій.

Іл-22, як повідомляли ЗМІ, здійснював чергування в районі Стрілецького і планував виконати посадку в Анапі після ймовірного ураження. Пілот цього літака запросив евакуацію і викликав "швидку" та пожежну машину. Відстань від Стрілкового і Кирилівки до лінії фронту становить близько 150 кілометрів.

У Збройних силах України заявили, що окупантів попереджали про загрозу і зазначали, що "погода не сприяє польотам" перед тим, як з'явилася інформація про збиття двох літаків, які перебували в окупованих районах.

Чим збивали

Інші припущення включають можливе використання винищувачів з авіаційними ракетами, але у ЗСУ немає таких ракетних систем для МіГ-29 і Су-27, а Україна не отримала американських F-16. Фотографії пошкодженого Іл-22М вказують на ймовірне ураження зенітною ракетою наземного комплексу, а не авіаційною ракетою.

На думку військового експерта Романа Світана, літак А-50 і ворожий повітряний пункт управління противника Іл-22 могли бути вражені із ЗРК Patriot або SAMP/T.

Тактика ЗСУ, ймовірно, ґрунтувалася на використанні інформації від літаків-розвідників НАТО для відстеження активності в повітряному просторі над Кримом і півднем Росії. Шаблонність польотів російських літаків могла полегшити підготовку українських повітряних сил, дозволяючи їм організувати повітряну засідку або розмістити ЗРК у заздалегідь визначених місцях.

Іл-22М, за словами Юрія Ігната, став другорядною мішенню під час військових дій. Відстеження таких літаків, як А-50 або Іл-22, видається досить простим завданням. По-перше, це великі повітряні апарати, добре помітні на радарах. По-друге, А-50 оснащений радаром "Джміль", що являє собою круглу "тарілку" над фюзеляжем, яка є джерелом радіосигналу і добре видима на великих відстанях.

Відсутність докладної інформації про долю Іл-22М робить його повернення в стрій найближчим часом малоймовірним. Військово-повітряні сили Росії зазнали серйозних втрат з огляду на обмежену кількість подібних літаків. Вони відіграють важливу роль в управлінні повітряним боєм, надаючи точну картину повітряного простору для командного центру повітряних операцій.

Літак Іл-22 — після приземлення в Анапі Фото: Facebook / Yuriy Ignat

Як вплине знищення А-50 на подальші операції ЗС РФ

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що знищення російського літака А-50 може серйозно вплинути на обстановку в зоні бойових дій, оскільки такі повітряні апарати відіграють важливу роль у координації наземних операцій Росії.

За його словами, знищення А-50, ймовірно, вплине на здатність Росії підтримувати зв'язок у районі конфлікту цілодобово. Буданов також зазначив, що наразі в Росії перебуває всього вісім А-50 у хорошому стані.