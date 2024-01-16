Прибуття в частину або в'язниця: у Польщі посилюють систему мобілізації, — ЗМІ

Деякі військовозобов'язані громадяни Польщі повинні з'явитись до війська протягом шести годин. Якщо вони цього не зроблять, то опиняться за ґратами, зазначили польські журналісти.

13 січня 2024 року почало діяти рішення Міністерства національної оборони Польщі щодо нового зразка військового документу. У документі розмістили попередження про покарання громадян, якщо вони до певного часу не з'являться у військову частину. Можливе покарання — тюрма на термін три-п'ять років. Відповідний закон оприлюднено на урядовому порталі.

Документ, який вносить зміни в інформацію, вказану на військовому квитку, прийнято 29 грудня 2023 року. У дію він вступив 13 січня 2024 року. На порталі уряду показали зовнішній вигляд оновленого посвідчення: серед іншого, там описують, як каратимуть порушників, які не прибули у військову частину вчасно.

Зразок військового документа у Польщі - сторінка 1 Фото: Скриншот Зразок військового документа у Польщі - покарання за неявку Фото: Скриншот

Про те, як саме каратимуть військовозобов'язаних поляків за порушення під час можливої мобілізації, написали журналісти порталу Onet. На порталі пояснили, що зміни військового квитка не надто масштабні.

Зокрема, в Міноборони Польщі оновили інструкцію, у якій пояснюють, що потрібно робити у випадку оголошення мобілізації чи початку війни. Вказали, що військовозобов'язаний повинен з'явитись в частину і доповісти командиру про прибуття. Якщо цього не буде зроблено, то чоловіка можуть покарати — йому загрожує ув'язнення.

"Хто під час мобілізації чи війни, призваний на дійсну військову службу, не з’явиться на цю службу у встановлений день і місце, карається позбавленням волі на строк не менше трьох років (ст. 687 КК Польщі)", — вказано у квитку.

У наступному пункті документа пояснюють, що за деяких умов за ґратами можна опинитись на термін до п'яти років.

Також вказується, що дехто з чоловіків має прибути до війська "негайно" (NATYCHMIAST). Цей термін означає, що доповісти командиру потрібно протягом шести годин після оголошення мобілізації або війни.

Втім на порталі опублікували коментар лейтенанта запасу Кшиштофа Шиманського. Чоловік заявив, що термін "негайно" стосується лише військових запасу. За його словами, новації не торкнуться інших категорій людей, яких мобілізуватимуть до війська.

На порталі Міністерством національної оборони немає коментарів щодо нового зразка військового квитка та інформації у медіа про посилення мобілізації. У акаунті в соцмережі X (раніше — Twitter) пресслужба відомства публікує дописи, наприклад, про восьмиденні військові зимові навчання інструкторів Сухопутних військ у Познані.

Війна РФ — дії Польщі

Починаючи з перших днів вторгнення РФ у 2022 році, уряд Польщі почав допомагати Україні у протистоянні з ворогом. Наприклад, ЗСУ отримали партію військової техніки — танки PT-91 Twardy, які вже бачили на лінії фронту на сході. Також надійшли більш як сотня САУ та РСЗВ. Тим часом у ЗМІ розповіли про нову зброю, яку почали терміново купувати для польських військових. Серед іншого, замовили у Південній Кореї 400 бронемашин та самохідних гармат на суму близько 6 млрд дол.

Під час ракетної атаки РФ 29 січня 2023 року на територію Польщі залетіла російська ракета, раніше розповідав Фокус. Щоб її перехопити, у небо підняли винищувачі F-16, які, втім, її так і не збили. Польські військові запевнили громадській, щоб роблять все для захисту країни: наприклад, відстежують повітряні цілі під час чергової ракетної атаки на Україну.