"Ризикована операція": ЗСУ збила А-50 за схемою, за якою вже збивала літаки, — експерт

За словами Олега Каткова, за аналогічною схемою в травні 2023 року ЗСУ збили кілька російських бойових літаків і вертольотів у Брянській області.

Російський літак радіолокаційної розвідки А-50, збитий над Азовським морем 14 січня, так само як і літальний командний пункт Іл-22М, могли бути уражені за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot. Так вважають експерти німецького Deutsche Welle.

Як стверджують військові аналітики, опитані виданням, в України немає іншого комплексу, який міг би збити літак над акваторією Азовського моря, тобто приблизно на відстані 160 кілометрів від лінії фронту. А це означає, що українське командування ризикнуло і перемістило ЗРК Patriot ближче до узбережжя.

Представники Збройних сил України замовчують про те, які засоби атакували літаки. Тільки головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний у понеділок, 15 січня, підтвердив факт знищення таких цінних для Росії повітряних суден.

Фото: deepstatemap.live

Як зауважує авіаексперт, співробітник Національного авіаційного університету (Київ) Валерій Романенко, найімовірніше, це були системи ЗРК Patriot, в яких є модифікації з дальністю польоту 160 кілометрів.

"У Києва кілька таких систем, зокрема отримані від Німеччини. Досі ці комплекси використовувалися для захисту великих міст від російських ракет", — зауважує експерт.

За даними Повітряних сил ЗСУ, саме за допомогою Patriot українська ППО збиває російські надзвукові ракети "Кинджал".

"Розмістити Patriot так близько до переднього краю — більш ніж ризикована операція", — стверджує головний редактор інформаційно-консалтингового агентства Defense Express Олег Катков.

Він нагадав, що за такою самою схемою в травні 2023 року було збито кілька російських бойових літаків і вертольотів у Брянській області. У грудні минулого року Україна також збила відразу три російські бомбардувальники на південній ділянці фронту. Чим саме — невідомо, але багато оглядачів, підкреслює DW, припускають, що це були Patriot.

Однак австрійський військовий історик, полковник Маркус Райснер припустив, що в України є й інші комплекси. Причому не тільки наземні — А-50 могли збити і з повітря або використовувати комбінацію різних систем.

Як втрата А-50 може змінити позиції РФ на фронті

Експерти видання вважають, що насамперед росіяни замисляться про те, щоб відсунути свій цінний літаковий склад щонайменше на 100 кілометрів від лінії фронту. На думку Валерія Романенка, це дасть змогу командуванню ЗСУ отримати певні тактичні переваги, особливо в тих районах, звідки ЗСУ наносять удари по Криму та цілях у глибині окупованих територій.

"Це також може поліпшити умови для використання Україною своїх бойових літаків — як для прикриття наземних операцій, так і для запуску західних крилатих ракет типу Storm Shadow", — підкреслює експерт.

Маркус Райснер вважає операцію зі збиття А-40 "разючим успіхом" — причому не тільки на полі бою, а й в інформаційному просторі, особливо на тлі криз в інших регіонах світу. На думку Райснера, такий удар можна порівняти з ударом по російському підводному човну в Криму. Але найголовніший результат — це те, що Україна знову продемонструвала свою військову креативність та ефективність у використанні тієї обмеженої кількості озброєння, яке є у неї в наявності.

"Це важливо для подальшої підтримки з боку Заходу", — вважає Райснер.

Водночас російське командування станом на вечір понеділка, 15 січня, не коментувало подію. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що у Кремля "немає інформації". Водночас пізніше з'явився фейк, що російські війська збили літак А-50. Як стверджують аналітики американського Інституту вивчення війни, його вигадали для того, щоб запевнити російських пілотів: польоти над Чорним і Азовським морями все ще безпечні, а причиною інциденту стала людська помилка.

Водночас Райснер припускає, що до з'ясування всіх обставин російське командування не зможе діяти так само, як раніше. Тобто, на думку експерта, РФ знизить інтенсивність використання, причому не тільки таких важковаговиків, а й військових винищувачів.

Чому такі важливі збиті російські літаки

Літак радіолокаційної розвідки А-50 цінний насамперед тим, що в завдання його екіпажу входять глибока розвідка і підтримка при наведенні цілі. Тобто це "очі та вуха" російської авіації. Вони зазвичай літають на великій відстані від зони бойових дій.

У ЗМІ повідомляють, що таких літаючих радіолокаційних "фортець" у Повітряно-космічних сил РФ загалом близько 10, причому модернізовані не всі. Відомо, що один із таких літаків було пошкоджено на землі — на аеродромі в Білорусі.

У небі літак такого класу збитий взагалі вперше в історії авіації. У країн НАТО також є такі літаки — під назвою AWACS.

Другий літак — Іл-22М — використовується як повітряний командний пункт. Саме таке судно збила ПВК "Вагнер" у червні 2023 року під час заколоту у Воронезькій області. 15 січня речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що Іл-22 врятувався — зумів долетіти до аеропорту в Анапі. За його словами, повітряне судно зазнало серйозних пошкоджень і вже не літатиме.

Нагадаємо, 16 січня спікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що втрата одного літака А-50 кардинально не вплине на розклад російських сил із застосуванням авіації на фронті. Однак ворог почне поводитися обережніше в небі.