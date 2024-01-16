З роти в батальйон: "Птахи Мадяра" стали першою окремою частиною БПЛА у складі ЗСУ, — Бровді

Військові з підрозділу "Птахів Мадяра" 692 дні воювали проти ЗС РФ. Раніше вони були групою чи ротою у складі різних бригад. Тепер стали першим окремим підрозділом бойових безпілотників.

16 січня ротно-тактична група БПЛА "Птахи Мадяра", яка останнім часом перебувала у складі 59 окремої механізованої бригади, перетворилась у 414 окремий батальйон ударних безпілотних авіаційних систем (ОБУБАС). Підрозділ став частиною Морської піхоти ЗСУ і продовжить воювати проти російських окупантів. Про зміни у підпорядкуванні "Птахів Мадяра" розповів старший лейтенант та командир Роберт Бровді у Telegram-каналі.

Бровді написав, що головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний підписав наказ, яким створив першу окрему військову частину безпілотних літальних апаратів. Український військовий попрощався з 59 окремою механізованою бригадою, до складу якої до сьогодні входила рота "Птахів Мадяра". Тепер вони стали 414 ОБУБАС у складі морпіхів ЗСУ.

"Ротно-тактична група "Птахи Мадяра" закінчує свій бойовий шлях у існуючому статусі у складі 59 бригади ЗСУ. Віднині "Птахи Мадяра" — окрема військова частина", — ідеться у дописі командира.

Вказується, що бойовий підрозділ провоювати проти ЗС РФ 692 доби. Довелось протистояти ворогу під Києвом, на Херсонщині — спершу біля Херсону, потім під Кринками, на Донеччині — під Соледаром і Бахмутом, біля Авдіївки та Мар'їнки, у Запорізькій області — біля Урожайного. Серед бійців — 16 кавалерів ордена "За Мужність", написав військовий.

Роберт Бровді, який до сьогодні був командиром роти, а тепер став командиром батальйону, подякував Залужному за довіру.

Роберт Бровді - про бойовий шлях "Птахів Мадяра" Фото: Скриншот Роберт Бровді - про створення першого батальйону БПЛА Фото: Скриншот

БПЛА в ЗСУ — деталі роботи "Птахів Мадяра"

Зазначимо, Роберт Бровді з перших місяців війни публікує відео, на яких показує приклади успішного використання дронів для розвідки позицій ЗС РФ, корегування ударів артилерії ЗСУ та скидання вибухівки на російську техніку. Наприклад, у лютому 2023 року військовий показував бойові дії у Бахмуті — саме тоді російська армія намагалась окупувати населений пункт на Донеччині. У квітні підрозділ перебазувався на нове місце і фіксував ворожі переміщення безпосередньо у Донецьку.

Восени та взимку 2023-2024 рр. "Птахи Мадяра" регулярно завдають ударів по росіянах, які намагаються протидіяти українським бійцям у Кринках на лівобережжі Херсонщини. В грудні бійці знищили FPV-дрони ЗС РФ, які мінували підходи до Дніпра, і надсучасний танк Т-90 "Прорив", який рухався у напрямку плацдарму. У січні Роберт Бровді заявив, що ЗСУ незабаром за допомогою дронів аеророзвідки створять "щит": будуть бачити кожен кілометр лінії фронту.