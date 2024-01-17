Ракети SCALP, снаряди і САУ CAESAR: у Франції анонсували партію допомоги Україні

Влітку 2023 року Україна могла отримати 50 ракет Scalp, здатних долетіти до баз ЗС РФ в окупованому Криму. Після цього ворог втратив на півострові кілька важливих об'єктів.

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував нову партію допомоги Україні, у яку увійдуть 40 авіаційних ракет Scalp. Також політик заявив, що у лютому 2024 році планує відвідати Київ. Про кроки на підтримку українського народу Макрон розповів під час пресконференції у Єлисейському палаці, яка транслювалась у його акаунті у соцмережі X (раніше — Twitter).

Макрон повідомив, що Україна у наступній партії військової допомоги, крім ракет Scalp, отримає снаряди, САУ CAESAR та іншу техніку. Про те, в якій кількості надійде зброя і техніка, французький політик не повідомив. Також не вказав, коли саме вона прибуде до Києва.

Під час свого виступу президент Франції також заявив про те, що у лютому 2024 року відвідає Київ. Про деталі візиту — дату, тривалість, мету — не повідомляв.

Франція та Україна — деталі співпраці

Scalp — ракета повітряного базування, вироблена у Франції і здатна влучати по цілях на відстані до 250 км, раніше розповідав Фокус. Однак є модифікації, які можуть летіти на відстань і 500, і 700 км. CAESAR — самохідна артилерійська установка калібру 155 мм, яка може стріляти на відстань 40-50 км і переміщуватись зі швидкістю 50-80 км/год.

Зазначимо, протягом майже двох років російсько-української війни Франція надавала ЗСУ техніку та зброю, яка допомагала тримати оборону та завдавати ударів по позиціях та базах ЗС РФ. Наприклад, у перші місяці вторгнення стало відомо про надання САУ CAESAR, здатних діставати ворога за десятки кілометрів від лінії фронту. Крім того, восени 2022 року анонсували постачання легких французьких танків AMX-10 — з весни 2023 року бійці ЗСУ почали показувати приклади їхнього використання.

Восени 2023 року ЗСУ поцілили ракетами невідомого походження по укріпленнях росіян в окупованому Криму. Зокрема, вдарили по штабу Чорноморського флоту РФ та по сухій верфі Севастопольського судноремонтного заводу. 27 грудня стався удар по ВДК "Новочеркасск" у Феодосії. Чим точно дістали до цілей офіційно не повідомлялось. Однак у серпні 2023 року у ЗМІ писали, що Франція надала Україні 50 далекобійні Scalp.