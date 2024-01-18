Ми станемо агресором: ексгенпрокурор розповів, чому Україна не оголошує війну

Віктор Шишкін пояснив, що оголосивши війну Україна втратить можливість отримати репарації за результатами її завершення. Окрім того, для проведення мобілізації не потрібно оголошувати війну.

За словами першого генпрокурора України та колишнього судді Конституційного суду Віктора Шишкіна, Україна не повинна першою оголошувати війну, адже напала не вона, а на неї. Про це він розповів в інтерв’ю виданню Hromadske.

"З погляду міжнародного права держава, яка оголошує війну, є агресором, навіть якщо вона є жертвою нападу", — пояснив Віктор Шишкін.

Зокрема, якщо Україна оголосить війну Росії, то вона стане агресором та не зможе отримати репарації. Окрім того, Віктор Шишкін наголосив, що у документах ООН не міститься терміну "оголошення війни".

Також він пояснив, що для проведення мобілізації не потрібно оголошувати війну, адже вона пов’язана з введенням воєнного стану. Відтак з 24 лютого 2022 року мобілізація є конституційною дією.

Зазначимо, що здійснюючи повномасштабне вторгнення на територію України Росія не оголошувала війну, а назвала це "спеціальною воєнною операцією".

Як розповідав наприкінці 2022 року військовий експерт Олег Жданов, у разі оголошення РФ війни, вона визнається державою-агресором та позбавляється права голосу в ООН.

Окрім того, тоді всі країни ООН повинні будуть розірвати будь-які відносини із Росією та питання про вирішення цієї війни вирішуватимуться без Росії.

Зокрема, про те, що Росія має намір оголосити війну Україні говорилося раніше. До прикладу, у травні 2022 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль говорив, що за інформацією партнерських спецслужб Росія планувала оголосити війну 9 травня. Попри це, за його словами Росія офіційно не оголошуватиме війну.

Також у березні 2023 року у російській Держдумі закликали оголосити війну Україні після інциденту з "українською ДРГ" у Брянській області. Тоді Член комітету Держдуми РФ з оборони генерал-лейтенант Віктор Соболєв закликав "закінчувати "СВО" і починати вести справжню війну".

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що усі військовозобов'язані чоловіки мають бути в Україні, оскільки повинні воювати або працювати.

Також повідомлялося, що військовозобов’язані чоловіки зможуть потрапити до лав ЗСУ через Державну службу зайнятості. Вони зможуть самостійно обирати спеціальність і підрозділи, у яких будуть служити.