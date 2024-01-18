"Ніколи не пізно допомогти": у Міноборони впевнені в поставках ракет Taurus для України

За словами заступника міністра Івана Гаврилюка, німецьке озброєння допомогло б ЗСУ вражати недоступні раніше об'єкти противника. Усе завдяки їхній потужності та дальності польоту.

Незважаючи на те, що рішення ще не було ухвалено остаточно, Німеччина може надати Україні далекобійні ракети Taurus. Таку думку озвучив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк в інтерв'ю Tagesspiegel.

У середу, 17 січня німецький Бундестаг не зміг узгодити постачання озброєння в Україну і обговорення питання має продовжитися наступного тижня, йдеться в матеріалі.

Представник українського Міністерства оборони вважає, що в результаті все закінчиться благополучно і Київ отримає німецькі ракети.

"Німеччина та Франція очолюють потужну коаліцію зі зміцнення протиповітряної оборони України, і Taurus можуть значно посилити її. Вони здатні вражати недоступні ворожі авіаційні об'єкти, ракетні комплекси та склади боєприпасів. Вони мають більшу дальність польоту, ніж інші крилаті ракети, які ми вже отримали, а також стійкі до ворожих систем радіоелектронної боротьби", — заявив Іван Гаврилюк.

Окремо заступник міністра оборони висловився з приводу того, чи зможе цей вид озброєння переломити хід війни в Україні. Він вважає, що це було б чудовою допомогою військам, які щодня захищають українську територію від противника.

"Ніколи не пізно допомогти. Taurus допомогли б нашим військам на полі бою, а також військово-повітряним силам у захисті цивільної інфраструктури. Однак говорити про перелом у війні поки зарано", — підсумував Іван Гаврилюк.

Нагадаємо, 15 січня повідомлялося, що у ФРН звернулися до канцлера Олафа Шольца щодо передачі Україні ракет Taurus. За словами лідера німецької опозиції Фрідріха Мерца, за допомогою цього виду озброєння українці могли б зруйнувати Кримський міст, який є найважливішим маршрутом постачання окупантів.

8 січня повідомлялося, що за постачання Україні ракет Taurus виступає також колишній президент Німеччини Йоахім Гаук. За його словами, не існує жодної міжнародної правової заборони на надання збройної допомоги жертві агресії та постачання німецьких крилатих ракет.