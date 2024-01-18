На Львівщині затримали адміністраторів каналу, у якому писали про місця роздачі повісток

У службі безпеки кажуть, що Viber-канал був популярним та до нього постійно доєднувалося чимало людей. Організаторів каналу викрили, у них вилучили мобільні телефони.

Співробітники Служби безпеки України викрили організаторів каналу у месенджері Viber, в якому люди ділилися інформацією про місця видачі повісток. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що канал перешкоджав мобілізації у Львівській області, адже у ньому писали про заходи, які проводять представники ТЦК.

Мешканці ділилися з іншими інформацією про те, де в області вручають повістки та писали про поточне місце перебування працівників територіального центру комплектування.

У СБУ кажуть, що такий Viber-канал був популярним та до нього постійно доєднувалося чимало людей. Правоохоронці викрили організаторів та встановили їхні особи.

У підозрюваних вилучили мобільні телефони, у яких є докази злочинної діяльності. Служба безпеки попереджає, що перешкоджання ЗСУ чи іншим військовим формуванням карається законом. За таку діяльність загрожує до 15 років ув’язнення.

Варто додати, що вересні минулого року журналісти дослідили Telegram-канали, у яких люди діляться локаціями, де працівники ТЦК роздають повістки. Таким чином військовозобов’язані чоловіки намагаються уникнути вручення повісток.

Журналісти писали, що такі канали створені практично ледь не для кожного населеного пункту в Україні. Мешканці, які бачать представників ТЦК пишуть про це у відповідний бот.

У березні минулого року Служба безпеки України заявляла, що заблокувала роботу 26 таких каналів у різних областях України. Тоді повідомлялося, що підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно адвокат приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини Роман Лихачов розповів, чи законно вручати повістки на блокпостах. За його словами, представники можуть вручати повістки у будь-якому громадському місці.

Також на початку січня у ЗСУ розповіли, що першу повістку, яку отримують військовозобов’язані чоловіки, для уточнення військово-облікових даних. Отримавши її необхідно навідатися до ТЦК та пройти комісію, яка визначить, чи людина придатна до служби.