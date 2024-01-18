Немає права на втому: у Міноборони назвали умови закінчення війни в Україні

За словами заступника міністра Івана Гаврилюка, кожні 10 хвилин в Україні хтось гине через дії росіян. Протистояння в будь-якому разі закінчиться переговорами, однак на умовах Києва.

Війна в Україні має закінчитися так, щоб Росія більше ніколи не допускала навіть думки про те, щоб повторити агресію. Про це заявив заступник заступник міністра оборони Іван Гаврилюк в інтерв'ю Tagesspiegel.

За його словами, насамперед варто розуміти, що протистояння з Росією повністю завершиться виключно після виходу на кордони 1991 року. Після цього буде створено превентивні механізми, які не дадуть змоги Кремлю повторити агресію не тільки проти України, а й будь-якої іншої країни.

"Будь-яка війна закінчується за столом переговорів підписанням пакета документів. Я думаю, що так буде і в цьому випадку. Будуть підписані угоди — з одного боку, коаліцією держав, які підтримують Україну, а з іншого — Росією. Цей документ має включати відмову Росії від ядерної зброї, тому що вона становить загрозу для всього світу", — заявив Іван Гаврилюк.

Далі журналістка запитала в заступника міністра, чи вистачить Україні особового складу для подальшого ведення війни, якщо зважати на втрати та втому суспільства від війни. Представник Міноборони ж переконаний, що так звана втома від війни може настати лише в тому разі, якщо не бути в неї залученим.

Він мріє, щоб війна нарешті закінчилася і в країні знову панував мир. Тоді люди почнуть сюди повертатися, спокійно працюватимуть, навчатимуться і розвиватимуться. Також Іван Гаврилюк мріє, щоб його онуки могли спокійно відвідувати школи та дитячі садочки, а не ховатися під час повітряних тривог в укриттях. Після війни народ України зможе побачити перспективу в європейському суспільстві, однак спершу потрібно перемогти.

"Україну обстрілюють щодня, особливо в прифронтових регіонах. Кожні десять хвилин хтось в Україні гине або отримує поранення внаслідок бойових дій. Ми не маємо права на втому — ми повинні мобілізувати всі наші ресурси для продовження боротьби", — підсумував заступник міністра оборони.

Нагадаємо, 14 січня в ГУР пояснили, чому РФ говорить про готовність до переговорів. Риторика Росії щодо переговорів здебільшого спрямована саме на країни Заходу та Глобального Півдня. Для України неприйнятні умови, які пропонує ворог, розповів представник розвідки Вадим Скібіцький.

16 січня повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін не зможе вести війну в Україні ще 5 років, про що заявив екскомандувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес. За його словами, всі розмови про мирні переговори є смішними, адже Кремль продовжує переходити на військові рейки. Водночас варто враховувати, що глава Кремля вже не молодий.