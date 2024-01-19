На Донеччині затримали ексмитника, який наводив С-300 на позиції ЗСУ під Вугледаром (фото)

За інформацією слідства, чоловік обходив місцевість у перервах між обстрілами. Інформацію про виявлені позиції українських військових він передавав російській спецслужбі.

Служба безпеки України затримала ще одного зрадника, який допомагав ворогу завдавати удари по позиціях українських військ. Ним виявився екскерівник одного з відділів Донецької регіональної митниці. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що чоловік допомагав російській армії обстрілювати позиції українських військових на Донеччині. Зокрема, він наводив удари з ЗРК С-300 на позиції ЗСУ під Вугледаром.

За інформацією слідства, для виконання ворожих завдань чоловік розвідував пункти базування військової техніки і військових ЗСУ. Для цього він між обстрілами обходив місцевість.

Після розвідки він відправляв інформацію про виявлені позиції та карти окупантам. Затримали його неподалік передової.

Фото: СБУ

У СБУ кажуть, що російським агентом виявишся мешканець Вугледара. Раніше він працював у Донецькій митниці, однак вийшов на пенсію.

Працювати на російську спецслужбу підозрюваний почав у грудні минулого року. Він самостійно вийшов на російську розвідку. Для цього чоловік зв’язався зі своїм колишнім співробітником, який зараз працює на воєнну розвідку РФ в окупованій частині Донецької області.

У підозрюваного вилучили телефон із доказом його роботи на РФ. Наразі чоловіку повідомили про підозру у держзраді та відправили під варту. За скоєне зраднику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала російського агента, який розвідував місця базування українських комплексів протиповітряної оборони і систем HIMARS. Окрім того, він намагався виявити місця дислокації військових у районі Слов’янська.

Також у грудні повідомлялося, що в Одеській області затримали чоловіка, який працював на Росію та намагався завербувати співробітницю Служби безпеки України. Він намагався створити свою агентурну мережу.