На човні та без грошей: жителі Чукотки втекли до США, щоб не воювати в Україні, — ЗМІ (відео)

Росіяни пропливли 70 км у човні, маючи з харчів лише картоплю та яйця. Американці, побачивши втікачів, нагодували та обігріли їх.

Двоє громадян РФ, жителі Чукотки, мали отримати повістки, мобілізуватись до лав ЗС РФ і піти воювати на території України. Однак вони вирішили уникнути такої долі: підготувались і на човні втекли до США. Їм довелось три місяці провести у міграційній тюрмі: на свободу вийшли завдяки пастору-українцю. Про деталі втечі росіян від мобілізації розповіли журналісти "Радио Свобода" у документальному фільмі проєкту "Признаки жизни".

У документальному фільмі розповіли про Максима Теюнаута та Сергія Нечаєва, які проживали у селищі Егвекінот у Чукотському автономному окрузі РФ. Коли у вересні 2022 року президент Володимир Путін оголосив так звану "часткову мобілізацію", вони вирішили, що не хочуть їхати на війну, а потім повертатись "у чорних пакетах".

Чоловіки спершу дістались до місцевості за 300 км від домівки — у крайній точці Чукотки в районі бухти Провидіння. Підготували мінімальний набір харчів — картоплю, яйця. Потім дочекались гарної погоди і пропливли більш як 70 км до американського острова Святого Лаврентія.

Який шлях проплив човен жителів Чукотки від бухти Провидіння до острова Святого Лаврентія Фото: Google Maps

Жителі острова зустріли втікачів, обігріли, нагодували, вдягнули, — ідеться у фільмі. Потім росіян доправили на континент, де їм довелось три місяці провести у міграційній тюрмі. Врешті, вони з неї вийшли — завдаток вніс пастор, вихідець з української сім'ї з Донеччини. За Максима Теюнаута внесли 5 тис. дол. завдатку, за Сергія Нечаєва — 10 тис. доларів — і тепер вони обживаються у США, врятувавшись від мобілізації до ЗС РФ та загибелі на війні.

Мобілізація в РФ — деталі

Зазначимо, восени 2022 року Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію, після чого протягом пів року до лав ЗС РФ призвали близько 400 тис. осіб , заявили в українській розвідці. Мобілізований після нетривалої підготовки кидали в бої, під яких вони масово гинули — про це свідчать дані Генштабу ЗСУ, де у січні 2024 вказується, що росіяни втратили більш як 370 тис. живої сили.

Очільник Кремля не буде оголошувати нову хвилю мобілізацію мінімум до весни 2024 року, коли мають відбутись так звані "вибори президента", зауважили в ЗМІ. Однак до осені цього ж року російська влада годує призвати 400-450 тис. осіб — про це заявив у грудні головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

Нагадуємо, 16 січня президент РФ Путін наголосив, що країна-агресор "захищає свої інтереси", захопивши певний відсоток території України. Президент України Володимир Зеленський на Міжнародному економічному форумі в Давосі пояснив, що Москва не буде зупиняти війну, а якщо призупиниться, то лише, щоб набратись нових сил.