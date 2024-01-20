У Фінляндії можуть призупинити виробництво боєприпасів для України через страйки, — ЗМІ

Гендиректор оборонної компанії Nammo заявив, що страйки заплановані на 1 і 2 лютого. Протести робітників найбільше вплинуть на виробництво пороху, якого і так не вистачає у світі.

У Фінляндії можуть призупинити виробництво боєприпасів для України через страйки робітників оборонної промисловості. Про це повідомляє видання Yle.

За словами журналістів, акції відбудуться на чотирьох заводах компанії Nammo з виробництва боєприпасів і пороху і триватимуть два дні. Як розповів генеральний директор компанії Раймо Хеласмякі, страйки заплановано на 1 і 2 лютого.

Зазначається, що страйк найбільше вплине на виробництво пороху. Саме пороху у світі зараз дуже не вистачає.

"Зупинка і вихід на проєктну потужність заводу з виробництва нітроцелюлози у Віхтавуорі, що виробляє порох, триватиме понад два дні", — заявив Хеласмякі.

Він також зазначив, що заводи хоч і не виробляють боєприпаси для України напряму, проте їх купують Сили оборони, а вже потім снаряди експортуються. За його словами, протести вплинуть на постачання боєприпасів для ЗСУ.

Однак, у Міноборони Фінляндії дотримуються протилежної думки. Там заявили, що страйк не вплине на кількість і якість матеріалів, переданих Україні.

Нагадаємо, що 13 січня ЗМІ повідомляли, що касетні боєприпаси від США втратили ефективність для ЗСУ. Українська армія на лінії фронту відчуває "снарядний голод", тоді як ЗС РФ продовжують наступати і будувати укріплення, які важко вразити артилеристам.

Також 17 січня Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні. До списку військової підтримки від партнерів увійшли боєприпаси для танків Leopard 1, термінали зв'язку SatCom і 30 бойових машин піхоти Marder.