"Просто вже не могли": аналітик назвав причину виходу ЗСУ з Крохмального (карта)

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко звернув увагу на те, що Сили оборони України перейшли у зовсім іншу фазу ведення бойових дій "з майже листопада-грудня 2023 року".

Українські воїни вийшли з населеного пункту Крохмальне, оскільки не могли там ефективно вести оборонні дії. Про це військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив в ефірі телеканалу "Київ24".

Він зазначив, що логістика у цій локації давно вже була перерізана. Крохмальне, з його слів, майже повністю було зруйновано, тому тримати позиції було важко.

"Ефективно вести оборону, Сили оборони України, просто вже не могли", – сказав він.

Він звернув увагу на те, що Сили оборони України перейшли у зовсім іншу фазу ведення бойових дій "з майже листопада-грудня 2023 року". Сенс цієї тактики полягає у виснаженні ворога.

Коваленко додав, що для України "важливо, щоб саме утримання цієї позиції дозволяло завдавати максимальну кількість втрат ворогу". Ситуація у Крохмальному, як зазначив фахівець, в цих умовах наразі не дозволяла нам вести оборонні дії.

Фото: Google Maps

Ситуація на Харківщині та відхід із Крохмального

Аналітики ISW 21 січня заявили, що війська РФ просунулися до Іванівки, захопили Крохмальне. Населений пункт розташований за 20 км на північний захід від міста Сватове. Посилення окупантів на Лиманському напрямку можуть бути пов'язані з наказом керівництва досягти "конкретних кордонів" до певної дати, можливо, через президентські вибори в березні.

Підполковник Володимир Фітьо 22 січня розповіли, що захоплене російськими окупантами село Крохмальне у Харківській області було повністю знищене. Наразі у населеному пункті не залишилося цивільних. Українських військових перемістили у більш захищені позиції, що дасть змогу "атакувати за кращої нагоди".

Нагадаємо, 23 січня експерт розповів, як системи РЕБ можуть придушувати російські ракети. Певні натяки від Повітряних сил України, як зазначив головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков, дають зрозуміти, що рівень якості російських ракет знизився.