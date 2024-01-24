Sea Sparrow та Sidewinder: експерт пояснив, як ЗСУ вирішують дефіцит ракет ППО

Зі слів експерта, дефіцитні зенітні ракети не використовуються для збиття дронів-камікадзе, якими РФ б'є по Україні. Тим часом проблему дефіциту вирішують комплексно — використовують можливості України та країн-партнерів.

Україна разом із західними партнерами намагається розв'язати проблему нестачі зенітних ракет для сил ППО, модернізуючи старі радянські зенітно-ракетні комплекси (ЗРК). Після модернізації зенітки отримують можливість стріляти ракетами Sea Sparrow і Sidewinder. Про те, як ЗСУ долає нестачу ракет для ППО, розповів військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у ефірі "24 каналу".

Коваленко пояснив, що українські сили ППО використовують установки різного типу для протидії або ракетам РФ, або дронам-камікадзе. ЗРК малої, середньої та великої дальності застосовуються, переважно, для збиття ракет різних типів — і саме тут є проблеми з наявністю снарядів. Однак на цей дефіцит не впливає боротьба з російськими безпілотниками — про це можна не турбуватись, заспокоїв експерт.

Зі слів співрозмовника журналістів, дійсно є певний дефіцит зенітних ракет і радянських, і західних. Натомість є достатня кількість ЗРК радянського виробництва. Тому Україна модернізувала старі установки ЗРК "Бук" і ЗРК "Куб", щоб вони могли стріляти ракетами Rim-7 Sea Sparrow і AIM-9 Sidewinder. Завдяки таким діям проблем із протиракетами не буде — снарядів вказаного типу в західних арсеналах достатньо.

"Щодо протиракет — у нас дійсно є деяка проблематика із зенітно-ракетними комплексами, особливо радянського типу, які дефіцитні і закінчуються. З іншого боку, зараз проводиться модернізація ЗРК "Бук", "Куб". Це можливість використовувати платформу, яких у нас достатньо, для ракет, яких у наших партнерів достатньо", — пояснив Коваленко.

Ще один аспект протидії повітряним атакам РФ — боротьба з дронами-камікадзе Shahed-136, які ефективно збиваються зенітними гарматами Gepard та зі стрілецької зброї. Тобто проти безпілотників використовувати дефіцитні ракети ППО не потрібно, — пролунало у ефірі телеканалу.

Обстріли України — деталі

Зазначимо, починаючи з грудня 2023 року, ЗС РФ регулярно завдають по Україні масованих ракетно-дронових ударів. Наприклад, 29 грудня відбулась атака з використанням 158 снарядів: з них 36 — дронів-камікадзе, решта — ракети різних типів. Вибухи пролунали у Києві, Харкові, Одесі, Львові, повідомили військові адміністрації. У Повітряних силах заявили, що збили 114 цілей, з них дронів — 27, а ракет — 87.

1 та 2 січня 2024 відбулись нові атаки РФ: 1 січня — 90 дронів-камікадзе (знищено 87), 2 січня — близько 100 ракет (69 збито) та 35 безпілотників (усі збито).

Нагадуємо, в ніч з 22 на 23 січня росіяни вдарили по українцях 41 ракетами різних типів: Х-101, С-300/С-400, "Іскандер-М", Х-22, Х-59. У Харкові ракета РФ зруйнувала під'їзд багатоквартирного будинку. У Києві отримав пошкодження спортивний комплекс, в якому займаються спортом тисячі дітей.