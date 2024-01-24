На "Рамштайні" обговорили далекобійні можливості ЗСУ: які ракети може отримати Україна

Україна може отримати крилаті, протикорабельні ракети або гібридні GLSDB, які мали надійти ще торік. У Міноборони України пояснили, що частина боєприпасів поступатиме вже у 2025 році.

23 січня відбулось 18-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", де підіймалась тема далекобійних можливостей ЗСУ. У Defense Express припустили, яке нове озброєння може отримати Київ.

У Міністерстві оборони України заявили, що на засіданні йшла мова про посилення допомоги з боку партнерів. Захід буде розбудовувати власну промисловість для виробництва зброї, щоб вийти на новий рівень, зокрема у виробництві боєприпасів. Проте окремо у виданні акцентують на надані далекобійних можливостей для України.

"Окрему увагу приділили deep strike weapon, тобто системам, які дозволяють вражати за лінією зіткнення, і є цілковите розуміння партнерів, що нам ця зброя потрібна. Зобов’язання працювати над тим, щоб Україні надавати більше зброї для подібних ударів абсолютно чітко взяли на себе партнери, про це говорили, окремо приділили цьому увагу", — заявив начальник управління преси й інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк.

Яке далекобійне озброєння може отримати Україна

Наразі Україна має далекобійні ракети Storm Shadow/SCALP, обмежену кількість ATACMS, а також має отримати боєприпаси GLSDB для HIMARS, які мають дальність 150 км. Постачання Німеччиною крилатих ракет Taurus у виданні називають не дуже ймовірним. Якщо це й станеться, то через їхню невелику кількість в країні, Україна не зможе отримати велику кількість.

JASSM має дальність до 370 км Фото: Википедия

Окрім цього є крилаті ракети AGM-158 JASSM, протикорабельні LRASM чи ракети ER GMLRS. Проте головним у цьому питанні будуть терміни постачання. За словами Павлюка, західні партнери зробили взяли важливі зобовʼязання щодо подальшої підтримки України. Серед них деякі терміни озвучені як 2025 рік.

"Потужна підтримка України триватиме й далі, щоб сказати, що наступного року Україна отримає багато важливих видів озброєння, зокрема таких, про які ми не будемо говорити до того, як вони у нас з’являться, але які потрібні Україні", — продовжив Гаврилюк.

Причиною може бути те, що західним країнам потрібен час для виготовлення ракет та підписання контрактів у потрібній кількості. Разом з тим це не означає, що цілий рік Україна не матиме нових видів озброєнь, постачання можуть відуватись непублічно, вважають аналітики.

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