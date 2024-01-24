У межах досяжності: експерти назвали місця у Чорному морі, де РФ відвантажує сиру нафту (карта)

Російська влада продовжує експортувати нафту через порт Новоросійська, який перебуває на другому місці за обсягами після Усть-Луга. Раніше порт потрапляв під удари ЗСУ — там постраждали кораблі ЧФ Росії.

У східній частині Чорного моря є чотири регіони, в яких концентруються танкери для вивезення підсанкційної російської сирої нафти. Таким чином РФ обходить обмеження, накладені світовою спільнотою, і отримує мільярди доларів для війни в Україні. Моніторингова група та фахівці "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" позначили на карті точки концентрації танкерів, устаткування для переробки та перевантаження. Детальні пояснення щодо масштабів російських нафтових оборудок експерти опублікували на порталі BlackSeaNews.

У дослідженні експертів вказано, що РФ вивозить сиру нафту з трьох портів у Чорному морі: Новоросійська, Тамані та Туапсе. Крім того, є регіон, де відбувається "рейдова перевалка", тобто перевантаження з одного танкера на інший. На першому місці за обсягами — Новоросійськ: близько 28 млн тонн. На другому — "рейдова перевалка": близько 7 млн тонн.

Місцевість у Чорному морі, де танкери навантажують російською нафтою Фото: blackseanews

Вивезенням займають танкери, які плавають під прапорами переважно трьох країн: Греції, Росії (замасковані під кораблі Об'єднаних Арабських Еміратів), Туреччини, — розповіли на порталі.

Співробітник "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко у дописі на сторінці Facebook показав, яку частину нафти росіяни вивозять через Чорне, Балтійське, Каспійське моря та через Арктику. Через порти Балтики — 31% експорту, через порти Чорного та Азовського морів — 34%. При цьому Новоросійськ — на другому місці по обсягу вивезення, у на першому — Усть-Луга, де днями загорівся нафтовий термінал.

Порти РФ - який обсяг вантажів перевозять Фото: blackseanews

Зазначимо, відстань від берегів України до Новоросійська — 450 км, "рейдової перевалки" і Тамані — по 350 км, Туапсе — 600 км (по прямій). У дописі на порталі BlackSeaNews не пояснюють, чому Сили оборони не вразили об'єкти, через які РФ порушує ембарго і заробляє гроші для війни.

Яка відстань від нафтовий терміналів РФ у Туапсе до території України Фото: Google Maps

Військові об'єкти РФ — деталі удару по Усть-Лугу

Зазначимо, 21 січня сталась пожежа у порту Усть-Луга на березі Балтійського моря неподалік від Санкт-Петербурга на відстань близько 800 км від України. Пізніше стало відомо, що причина займання — влучання безпілотників невідомого походження, хоч Міноборони РФ і запевняло, що знищили усі повітряні загрози. Втім, джерела Фокусу заявили, що удар могли завдати дрони-камікадзе СБУ.

Через порти у Балтійському морі, як повідомили ЗМІ, Росія вивозила на експорт 40% сирої нафти. Під час удару постраждало устаткування для переробки сировини компанії "Новатэк" — ремонт триватиме кілька тижнями та місяцями і обійдеться власникам у кілька мільйонів доларів. При цьому експерти вказали, що отримати нове устаткування або запчастини буде складно, оскільки воно все — західного виробництва.

Водночас, у ЗМІ писали про атаки невідомих безпілотників, які дісталась до об'єктів РФ у Новоросійську. Такі інциденти ставались, наприклад, у серпні 2023 (була загроза для бази ЧФ РФ) року та у січні 2024 року.

Нагадуємо, того ж дня, коли запалало в порту Усть-Луга, було гучно на промисловому підприємстві в Тулі. Як розповіли місцеві жителі, стались вибухи та пожежі на заводі, який виробляє установки ППО "Панцир-С1".