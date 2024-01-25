Bradley проти Т-90М: танковий експерт перелічив найвразливіші місця російського танку (фото)
Микола Саламаха назвав 7 вразливих зон на російському Т-90М "Прорив", які можуть пробиватись з 25-30 мм гармати. Серед них оптика, що осліпить екіпаж танка.
На початку січня мережу облетіло відео, як український БМП Bradley M2A2 знешкодив російський танк Т-90М "Прорив". Танковий експерт Микола Саламаха розказав, що дозволило бойовій машині перемогти в бою з танком.
БМП Bradley M2A2 зі складу 47-ї окремої механізованої бригади вивела з ладу російській танк Т-90М "Прорив". Далі його добили FPV-дроном. Українські захисники вже розказували, що били спочатку бронебійними снарядами, а потім осколково-фугасними. За словами Миколи Саламахи, російський Т-90М має численні слабкі місця, якими скористався екіпаж Bradley. Експерт назвав три аргументи, чому бій склався на користь ЗСУ.
Перша причина — поле зорю приладів спостереження командира танка та навідника занадто вузькі для виявлення противника на близькій відстані. Бій з Bradley відбувався на відстані до 200 метрів. У російського Т-90М на близьких відстанях кут огляду складає 4 градуси у разі 12-кратного збільшення та 12 градусів під час 4-кратного збільшення. Таким чином на дистанції менше як 500 метрів у сліпій зоні залишається 100-150 градусів.
Друга причина — час на перезаряджання танкової гармати Т-90М складає близько 8 секунд. У БМП Bradley встановлено автоматичну 25-мм гармату, яке здатна безперервно вести стрільбу.
Третя причина — завелике захисне скло прицілу ПНМ-Т, "Сосна-У" та панорамного прицілу. Наприклад, прилад спостереження командира танка "Соколине око" складає 220х180 мм, що є чудовою мішенню на відстані 150 метрів.
Американська гармата Bushmaster на БМП Bradley на відстані до 200 метрів має відхилення від точки прицілювання — 3-4 см. Тому розстріляти оптику на російському "Прориві" не було надважким завданням, зазначає фахівець. Ймовірно, екіпаж Т-90М навіть не розумів, звідки ведеться вогонь, тому почав крутити баштою. Потім у машини почав спрацьовувати динамічний захист, а далі вона взагалі втратила боєздатність та була добита FPV-дроном.
Вразливі зони Т-90М "Прорив"
Микола Саламаха перелічив уразливі місця Т-90М:
- командирська башточка (1) з приладами спостереження над правим баштовим люком (2) — бронювання до 30 мм;
- нижня частина борту танка (3) на рівні опорних катків (редан) — бронювання до 25 мм;
- забаштова боєукладка (4) — бронювання до 20 мм;
- кормовий броньований лист (5) — 40 мм, попри ДЗ не витримає сердечник бронебійного снаряда;
- маска гармати не має елементів динамічного захисту — в місцях кріплення цапф гармати бронювання 30 мм;
- прилади спостереження механіка-водія (6,7) — 20-70 мм, пробивається бронебійним снарядом 25-30 мм гарматами на відстані до 400 метрів.
Нагадаємо, 21 січня ЗМІ писали про вбивче комбо для нічних операцій танків Abrams та БМП Bradley.
20 січня екіпаж Bradley розказав, як вони розбили російський Т-90М "Прорив".