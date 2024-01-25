Байден закликав Конгрес негайно поставити винищувачі F-16 Туреччині: що сталося

Американські законодавці зі свого боку заявили, що перш ніж дати зелене світло на продаж, вони чекають на схвалення Туреччини на членство Швеції в НАТО, включно з підписом президента Реджепа Ердогана.

Адміністрація президента Джо Байдена звернулася до Конгресу США з проханням негайно дати зелене світло на продаж винищувачів F-16 Туреччині. Джерела в Білому домі стверджують, що щойно Туреччина дасть добро на вступ Швеції до НАТО, Байден має намір запустити процес продажу винищувачів. Про це 25 січня повідомило агентство Reuters.

Зазначається, глава Білого дому в середу, 24 січня, надіслав лідерам ключових комітетів Капітолійського пагорба лист, у якому повідомив про намір почати процес офіційного повідомлення про продаж Туреччині літаків F-16.

З листа випливає, що адміністрація Байдена домагається згоди на продаж невизначеної кількості винищувачів F-16 разом із комплектами модернізації на суму 20 мільярдів доларів. Одночасно Державний департамент США чинить тиск на Туреччину, вимагаючи прискорити ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО.

Тим часом співробітник пресслужби Держдепартаменту Ведант Патель під час брифінгу 24 січня промовчав про конкретні деталі можливих постачань літаків Анкарі.

"Доти, доки Конгрес не отримає офіційного повідомлення, я не підтверджуватиму або не говоритиму про будь-які передбачувані продажі або постачання зброї, пам'ятаючи про те, що Конгрес відіграє важливу роль у розгляді цих продажів", — підкреслив він.

Нагадаємо, в умовах перешкод, що постійно виникають з американського боку, Анкара вдалася до політичних маневрів і відкрито дала зрозуміти, що в разі відмови не проти поповнити свій парк бойової авіації винищувачами Eurofighter Typhoon. Як повідомив у листопаді минулого року один із високопоставлених чиновників у Міноборони Туреччини, країна може придбати 40 таких машин.

Крім того, з'явилися чутки, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розглядає можливість придбання винищувачів JF-17 Thunder, розроблених спільно Китаєм і Пакистаном. На користь такого варіанту виступає той факт, що ці літаки мають виняткову технічну сумісність із західним електронним обладнанням.