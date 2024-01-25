ПАРЄ закликала країни-члени асамблеї визнати депортацію українських дітей геноцидом

Організація створить спеціальний Аd hoc комітет, який дозволить парламентарям сприяти поліпшенню становища дітей України, де б вони не перебували.

У четвер, 25 січня, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одностайно ухвалила резолюцію про становище дітей України і закликає країни-члени визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом. Про це повідомляє у власному Facebook народна депутатка, членкиня постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

Вона нагадала, що ПАРЄ вже ухвалила у 2023 році Резолюцію №2495, а наразі новий документ містить додаткові положення щодо захисту українських дітей, де б вони не перебували.

"Важливо, що документ поновив положення про те, що депортація дітей України є воєнним злочином, злочином проти людяності та містить ознаки геноциду", — наголосила Євгенія Кравчук.

Нова Резолюція ПАРЄ щодо українських дітей — деталі

У новій Резолюції підкреслено важливість і необхідність посилення політичної підтримки, у тому числі гуманітарних організацій, які опікуються захистом переміщених дітей. Крім того, Резолюція підтримала ініціативу Bring Kids Back UA та створення Міжнародної коаліції країн з повернення маленьких українців.

Парламентська асамблея закликає:

ухвалити на рівні національних парламентів заяви та/або резолюції, що визнають депортації, насильницькі переміщення та невиправдані затримки з репатріацією українських дітей геноцидом;

інформувати Україну про перетин кордону громадянами Російської Федерації, які незаконно усиновили чи встановили опікунство над українською дитиною;

запровадити та забезпечити подальше дотримання санкцій проти РФ та Білорусі, а також включити до санкційних списків осіб, причетних до депортації українських дітей;

оцінити участь представників медіа у пропагандистських кампаніях, організованих Росією та Білоруссю стосовно депортованих українських дітей, з метою вжиття відповідних заходів, наприклад, щодо відмови в акредитації та допуску на публічні заходи.

Окрім того, Асамблея посилить співпрацю шляхом створення Аd hoc комітету, який дозволить парламентарям сприяти поліпшенню становища дітей України, де б вони не перебували.

Депортація українських дітей

Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів Росії, за який Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна і дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової.

З самого початку російської агресії в Україні РФ депортувала на підконтрольні території тисячі українських дітей, і наразі ця цифра коливається від понад 19,5 тисяч до 307 тисяч, за інформацією, опублікованою у Вікіпедії. Дітей вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

27 квітня 2023 року Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію Росії.

27 листопада 2023 року в ПАРЄ почав працювати спеціальний комітет зі становища українських дітей, який працює над питаннями порушення прав дітей російськими окупантами, депортації та викрадення українських дітей.

Нещодавно Фокус писав, що новим президентом Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) вперше став представник Греції Теодорос Руссопулос.