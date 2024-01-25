У 2024 захистять не все: як ЗСУ "закриють небо" на третьому році вторгнення, — оглядач

Щоб відігнати російську авіацію, Україні знадобляться винищувачі F-16 та Grippen, пояснив оглядач Олександр Коваленко. Крім того, ЗСУ мають отримати далекобійні ATACMS і TAURUS.

Україна у 2024 році отримає літаки та ракети, які допоможуть захистити певну частину території від атак російської авіації. Цього досягнуть завдяки винищувачам F-16, ракетам ATACMS, але будуть й інші можливості. Про особливості "закриття неба" на третьому році російсько-української війни розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко на сторінці Facebook.

Коваленко пояснив, що ракети, які входять в арсенал винищувача F-16, можуть збивати літаки ЗС РФ на максимальній відстані до 180 км. При цьому вони мають працювати спільно з літаками дальньої радіолокаційної розвідки — аналогом російського А-50, який 14 січня збили ЗСУ над Азовським морем.

Разом з ракетами ATACMS, які дістануть до аеродромів росіян у Криму, українські Сили оборони "захистять небо", але не над усією Україною, а лише над частиною лінії фронту, пояснив Коваленко.

Авіація ЗСУ — деталі нової зброї для України

Військовий оглядач нагадав, чого досягнули українські військові, навіть не маючи F-16 — збили три винищувачі Су-34 над Херсонщиною, один літак дальньої радіолокаційної розвідки А-50 над Приазов'ям, а також пошкодили командний пункт Іл-22.

Протягом 2024 року Україна отримає нову зброю, яка працюватиме в комплексі з іншими західними інструментами, ідеться у дописі:

винищувачі F-16 озброєні ракетами, які стріляють на відстань від 105 до 180 км (AIM-120C-5/C-6/C-7, AIM-120D), тобто прострілюють окуповану частину Херсонщини на лівобережжі;

цілі для F-16 будуть "підсвічувати" з Румунії літаки НАТО з системою дальнього радіолокаційного виявлення (тобто з системою AWACS) — аналог російського А-50;

ракети ATACMS руйнуватимуть аеродроми в окупованому Криму, а західні системи ППО загрожуватимуть російським літакам у повітрі;

винищувачі SAAB Gripen, які Україні пообіцяли надати у Швеції, дають можливість запускати ракети TAURUS — ці ракети ЗСУ ще не виділили, але розмови ведуться.

Завдяки переліченим можливостям ЗСУ зможуть закрити небо лише над лінією фронту, резюмував Коваленко. Також відзначив, що цього досягнуть завдяки комплексному використанню багатьох інструментів. При цьому діяти будуть "акуратно", щоб не потрапити під удар ЗС РФ.

"Результати будуть не блискавичними і одразу над усією зоною бойових дій зробити таку собі "безпольотну зону" для російських окупаційних військ не вийде, але в цілому це цілком можливо".

Зазначимо, раніше Фокус публікував аналіз видання Forbes можливостей літака F-16 у порівнянні з наявними у ЗСУ повітряними суднами МіГ та "Сухой". З'ясувалось, що західний винищувач має устаткування, яке дає можливість відстежувати повітряні цілі з більшої відстані, а також "обманювати" системи ППО противника.

Тим часом у ЗМІ повідомляють, що F-16 ще не надійшли на територію України: поки що пілоти проходять навчання у одній з європейських країн, також готується інфраструктура. Український військовий пояснив, що ці винищувачі разом з французькими ракетами SCALP зможуть дійсно дещо змінити хід війни.