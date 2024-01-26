"Не в моєму міністерстві": Пісторіус не підтвердив "обмін" Taurus на Storm Shadow

За даними ЗМІ, Британія може купити в Німеччини ракети Taurus, щоб мати можливість передати Україні більше Storm Shadow. При цьому в Міноборони ФРН стверджують, що їм нічого не відомо про таку угоду.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не має інформації про будь-які плани обміну ракетами між ФРН і Великою Британією. Про це пише Politico 25 січня.

Так глава німецького оборонного відомства відреагував на повідомлення ЗМІ, згідно з якими Британія хоче відправити Україні більше ракет Storm Shadow, а натомість придбати німецькі ракети Taurus.

"Я нічого не знаю про цю пропозицію. Якщо і йдуть розмови про це, то не в моєму міністерстві", — сказав Пісторіус.

За словами міністра, перш ніж укласти будь-яку угоду з Лондоном, уряд Німеччини має спочатку визначити, "здійсненна вона чи ні". Він підкреслив, що система Taurus "не порівнянна з продукцією інших країн".

При цьому Пісторіус не виключає, що в майбутньому Берлін все ж схвалить передачу Taurus Україні. За його словами, рішення з цього питання буде ухвалено під час "подальших обговорень".

"Ми повинні дуже ретельно зважити умови, на яких ми це робимо. І на даний момент нового статусу з цього питання немає", — зазначив міністр.

Нагадаємо, 24 січня німецьке видання Handelsblatt повідомило, що Велика Британія планує купити німецькі ракети Taurus, щоб мати змогу відправити в Україну більше ракет Storm Shadow. У виданні заявили, посилаючись на свої джерела, що ініціатива щодо обміну ракетами розглядається у ФРН уже кілька тижнів.

Крім того, журнал Spiegel повідомив, що федеральний уряд Німеччини відкритий для такого "обміну кільцями" і "веде переговори з Лондоном".