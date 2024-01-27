"Потрібен час": РФ має повернути тіла полонених, якщо вони були на Іл-76, — МКЧХ (відео)

Коли РФ поверне тіла людей, які начебто загинули на борту Іл-76, спершу потрібно провести експертизу і точно встановити особу, пояснив речник делегації Червоного Хреста в Україні.

Російська влада має звернутись до Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ), щоб повернути тіла полонених, які могли загинути на літаку Іл-76. Поки що не було відповідних звернень до міжнародної організації. Про ситуацію щодо тіл загиблих українців розповів речник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко у коментарі для порталу "Радіо Свобода".

Олександра Власенко відповів на питання журналістки "Радіо Свобода", яка запитала, чи зверталась влада РФ до Червоного Хреста щодо повернення тіл людей зі списку полонених з Іл-76. Речник МКЧХ відповів, що з російського боку дійсно мають бути відповідні заяви або сигнали. З його слів, поки що таких сигналів не надходило. На думку Власенка, пройшло надто мало часу, щоб такі сигнали з'явились.

"Дуже мало часу минуло з того моменту, щоб були такі заяви та сигнали. Зазвичай, має більше часу пройти для того, щоб сторони провели такий обмін".

Також в ефірі пролунало пояснення щодо того, чи є можливість перевірити, що передані тіла дійсно належать людям з вказаними у списку прізвищами. Власенко заявив, що для отримання таких відповідей краще звернутись до судово-медичних експертів. Організація МКЧХ займається виключно "фасилітацією" процесу, пояснив представник організації.

Щоб повернути тіло конкретної загиблої людини, спершу має бути запит від родича. Після того підключається Національне інформаційне бюро і тоді запускається процес повернення, пояснив Власенко.

"Ми беремо участь просто на момент фасилітації цього процесу обміну між однією і іншою сторонами. А що відбувається далі: чи відбуваються там якісь судово-медичні експертизи чи проводиться там певний аналіз, — це краще запитати все-таки судовомедичних експертів".

Авіакатастрофа Іл-76 — деталі

Зазначимо, 24 січня у Бєлгородській області РФ розбився військово-транспортний літак Іл-76. На відео з місця подій, видно, що літак на момент інциденту злітав, а потім упав посеред поля біля села Яблуневого за 100 км від українського кордону. Після цього російські пропагандисти заявили, що на борту начебто перебували українські полонені. Втім ситуацію проаналізували експерти, які помітили неузгодженості у версії представників РФ. Серед іншого, не було надано відео та фото доказів великої кількості загиблих. Також OSINT-аналітики з'ясували, що вказаний Іл-76 часто здійснював рейси з Росії до Сирії і навпаки. Представники ЗСУ повідомляли, що на борту повітряного судна могли бути ракети С-300, якими росіяни обстрілюють Харків.

Нагадуємо, 27 січня у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що російська сторона 24 січня дійсно планувала обміняти українців зі списку, оприлюдненого росЗМІ. Однак досі не надано ніяких доказів, що ці люди дійсно перебували на борту повітряного судна.