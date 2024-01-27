"Ми все зробимо": найближчим часом обмін військовополоненими все ж відбудеться, — Буданов

За словами глави ГУР Кирила Буданова, Україна з часом дізнається, що сталося з епізодом щодо авіакатастрофи Іл-76 і нібито військовополонених на борту.

Незабаром планується здійснити обмін військовополоненими між Україною та Росією. Наразі українська сторона докладає зусиль для реалізації цього процесу. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

"Життя наших людей — військовослужбовців чи цивільних — не повинно бути в небезпеці. І в тих жахливих умовах, у яких їх там утримують. Усе, що можна робити, — ми зробимо. Я впевнений, що найближчим часом обмін усе ж відбудеться", — заявив він.

Керівник Головного управління розвідки також зазначив, що в майбутньому Україна отримає інформацію про те, що сталося з епізодом, пов'язаним із авіакатастрофою Іл-76, і ймовірними військовополоненими на борту.

Іл-76 у Бєлгородській області — деталі авіакатастрофи

Військово-транспортний літак Іл-76 розбився 24 січня за 100 км від українського кордону неподалік від Бєлгорода. Згідно з даними українського командування, саме в таких літаках ЗС РФ перевозили ракети С-300 / С-400 для ударів по Харкову.

Того ж дня росЗМІ почали масово публікувати повідомлення, що нібито на борту повітряного судна перебували 65 українських полонених — їх везли на обмін, і літак якраз сідав. На місце падіння прибули російські правоохоронці й опублікували фотографії та відео з поля, на якому впав літак. На кадрах, зазначили спостерігачі, не було видно ознак, що в салоні могла перебувати велика кількість людей.

OSINT-розслідувачі та військові експерти почали аналізувати доступну інформацію про авіакатастрофу. З'ясували, що майже третина людей зі списку росЗМІ — це українці, які раніше повернулися з полону. Також з'ясували, що вказаний борт залучався для перевезення боєприпасів і військової техніки між Росією та Сирією. Журналісти проєкту "Схеми" встановили імена членів екіпажу — некрологи про їхню смерть опублікували в соцмережах.

Водночас з'явилися перші заяви українських чиновників. 24 січня Андрій Юсов підтвердив, що на 24 січня справді планували провести обмін полоненими, але в якийсь момент процес зупинився. 25 січня зробив заяву секретар РНБО Олексій Данілов: запевнив, що влада верифікує наявну інформацію і, коли буде щось відомо, повідомить громадськості.