79 зіткнень, ураження живої сили ворога на всіх напрямках: ситуація на фронті 28 січня (карти)

Під артилерійський вогонь російських окупантів потрапили понад 100 населених пунктів 9 областей України — Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської.

Минулої доби українські війська продовжили розширення плацдарму на лівому березі Дніпра в Херсонській області, а авіація ПС ЗСУ вразила чотири райони зосередження живої сили противника. Про це повідомляє у своєму ранковому зведенні 28 січня Генеральний штаб ЗСУ.

Українські бійці відбили 14 атак противника на Мар'їнському напрямку. Загалом за добу відбулося 79 бойових зіткнень. Ворог здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Також завдано 3 ракетних і 8 авіаударів із застосуванням ударних дронів типу Shahed-136/131.

Унаслідок російських терористичних атак загинули і поранені мирні громадяни. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові та багатоквартирні будинки, а також іншу цивільну інфраструктуру. Під артилерійський вогонь потрапили понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Фото: ISW

Оперативна обстановка за напрямками

Волинський та Поліський напрямки: без суттєвих змін.

Сіверський і Слобожанський напрямки: противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військ на інші напрямки, де може виникнути загроза, нарощує щільність мінних полів уздовж державного кордону в Бєлгородській області (РФ).

Куп'янський напрямок: бійцями ОСГ "Хортиця" відбито 7 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

Лиманський напрямок: українські воїни відбили 11 атак окупантів неподалік Тернів, Ямполівки, Торського на Донеччині та Білогорівкою на Луганщині.

Бахмутський напрямок: Сили оборони відбили 7 атак противника в населених пунктах Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

Фото: ISW

Авдіївський напрямок: ОСГ "Таврія" продовжує стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські військові стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Сили оборони минулої доби відбили 11 ворожих атак біля Степового, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.

Фото: ISW

Мар'їнський напрямок: українські бійці продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

Фото: ISW

Шахтарський напрямок: українські захисники відбили 3 атаки окупантів на південь від Золотої Ниви та на захід від Старомайорського Донецької області.

Фото: ISW

Запорізький напрямок: наші воїни відбили атаку ворога на захід від Вербового Запорізької області.

Фото: ISW

Херсонський напрямок: Сили оборони продовжують розширювати плацдарм. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії. Водночас наші воїни продовжують активно завдавати окупаційним військам втрат у живій силі і техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Фото: ISW

Втрати ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 артилерійському складу і 2 складах боєприпасів противника.

Нагадаємо, що загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 382 110 окупантів.

Фото: Генштаб ЗСУ

Раніше Фокус розповідав, що ворог розробив нові хімічні гранати. Наповнюють їх небезпечною речовиною — хлорацетофеноном.

У Генштабі ЗСУ також заявили, що росіяни використовують проти ЗСУ гранати РГ-ВО, які можуть убити особовий склад у бліндажі протягом 5 хвилин. Знайдені боєприпаси свідчать про те, що вони були виготовлені в РФ у 2023 році.

25 січня аналітики ISW також повідомили, що Кремль змінив командувачів, які ведуть наступальні дії на Донецькому відрізку фронту.