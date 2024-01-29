Мобілізують у першу чергу: кому вручатимуть повістки з 1 лютого

У законах про мобілізацію вказані сім категорій чоловіків, яких можуть мобілізувати до лав ЗСУ. Також є чоловіки, які можуть піти в армію добровільно.

В Україні до 14 лютого 2024 року продовжено воєнний стан у зв'язку з вторгненням РФ. Певні категорії чоловіків й надалі отримуватимуть повістки, щоб оновити дані у Територіальних центрах комплектування, пройти військово-лікарську комісію та, за потреби, мобілізуватись до лав ЗСУ. Про те, кого з військовозобов'язаних беруть до війська у першу чергу, написали на порталі "24 канал".

ТЦК та СП у своїй діяльності керуються низкою законів про мобілізацію та військову службу. Серед іншого — закон "Про військовий обов'язок і військову службу" (останні зміни внесені 20 вересня 2023 року), закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"(останні зміни — 26 червня 2023 року) та "Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України" (останні зміни — 18 серпня 2023 року).

Відповідно до законодавчих актів, частина чоловіків є військовозобов'язаними і придатними для служби у війську, а частина — можуть іти в армію добровільно.

Мобілізація в Україні — кого стосуються повістки з 1 лютого

В Україні військовозобов'язаними вважають чоловіків віком від 18 до 60 років, вказано у законодавчих актах. При цьому ТЦК можуть вручити повістку та мобілізувати наступні сім категорій українців:

віком від 27 до 60 років, якщо вони мали досвід військової служби і є придатними; віком від 27 до 60 років, якщо вони не мають досвіду військової служби і є придатними; віком від 27 до 60 років, якщо вони мали досвід військової служби і є обмежено придатними; віком від 27 до 60 років, якщо вони не мають досвіду військової служби і є обмежено придатними; віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову військову службу або перебувають у запасі чи резерві і є придатними; віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову військову службу або перебувають у запасі чи резерві і є обмежено придатними; чоловіки, зняті або виключені з військового обліку, якщо їх було визнано придатними або обмежено придатними на період воєнного стану.

Чоловіки з цих семи категорій, якщо вони мають право на відстрочку, можуть подати відповідну заяву до військкомату. Перелік підстав про відстрочку вказаний у статті 23 закону про мобілізацію.

Добровільна мобілізація — чи стосується заброньованих чоловіків

Чоловіки, які заброньовані від мобілізації, можуть потрапити до війська, але виключно на добровільних засадах. Такою можливістю, крім них, можуть скористатись наступні категорії українців:

заброньовані для роботи в органах влади, місцевого самоврядування, або для роботи на стратегічно важливих підприємствах;

учасники АТО, які воювали у складі добровольчих формувань, а потім служили або ні у правоохоронних органах;

жінки та чоловіки, як втратили близьких родичів під час вторгнення РФ, яке сталось у 2022 році, або під час гібридної війни 2014-2022 рр. (періоду АТО).

Зазначимо, у Верховній Раді мають розглянути законопроєкт №10378, який внесе низку змін у закони про мобілізацію та воєнну службу. Серед можливих змін — зниження віку мобілізації до 25 років та зміна підстав для отримання відстрочки.

Нагадуємо, 26 січня військова ЗСУ Олена Риж прокоментувала ситуацію з мобілізацією в Україні. Жінка запропонувала громадянам перемогти свій страх і піти воювати за батьківщину. Народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун нагадала, що жінки такою мають обов'язок захищати батьківщину, тому їх також варто було б призивати до війська. У Верховній Раді пояснили, чи є такий пункт у законопроєкті.