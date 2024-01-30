Загубили, не знають або не думали: у ТЦК озвучили популярні "відмовки" військовозобов'язаних

Співробітник військкомату запевнив, що ніхто не відправлятиме людей на фронт одразу ж після вручення мобілізаційного розпорядження.

Ветеран війни, співробітник Одеського ТЦК Влад розповів, як чоловіки реагують на вручення повісток про мобілізацію та які історії розповідають, щоб уникнути призову. Про це пише "Суспільне".

Влад наголосив: кожен думає, що його проблема унікальна, водночас забуваючи свої обов'язки та чітко знаючи свої права.

"Хтось загубив документи, у когось їх забрали на блокпосту. Була людина, якій 33 роки і вона каже: "Я не знав, що треба приходити у військкомат". Але при цьому знав якісь правила, що може перенести ВЛК, що можуть бути відстрочки", — згадує Влад.

Вони знають, зазначає військовий, що ТЦК не може їх утримувати, але при цьому не знають, що мають стояти на військовому обліку.

"Ми в ТЦК про це чуємо щодня", — зазначає він.

Влад також підкреслив, що ніхто не відправляє людей на фронт одразу ж після вручення мобілізаційного розпорядження.

"Усі спочатку — кандидати на мобілізацію, а не мобілізовані. Мобілізованими станете, коли пройдете всі аналізи і вам видадуть бойові повістки. Але до цього вас ще можуть відсіяти за станом здоров'я. Якщо ні, вам видадуть повістки на відправку в навчальний центр. Наголошую — вас будуть навчати. Ніхто відразу на фронт не повезе", — уточнює співробітник ТЦК.

Він також підкреслив, що "класними штурмовиками бути не всім дано".

"Ніхто вас одразу штурмувати посадку не повезе. Якщо добре готуєте, будете кухарями, якщо розбираєтеся в машинах, будете колупатися в КАМАЗах", — зазначає військовий.

Сам Влад служить у Приморському ТЦК і СП в Одесі понад тиждень, але загалом це його п'ятий рік в армії. У 18 років він пішов на службу за контрактом у 79-ту окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду. Ветеран війни тривалий час лежав у госпіталі, потім пересувався на візку. Хотів одужати і повернутися в підрозділ, але ВЛК визнала його обмежено придатним.

Військовий підкреслює, що розуміє: люди бояться не тільки смерті, а й невідомості.

"Невідомо, скільки потрібно бути в армії, невідомо, чи справді вони не потраплять у бойовий підрозділ", — вказує він.

І додає, що, крім того, люди втратили мотивацію.

"Усі підтримували військових, коли йшла окупація, наприклад Херсона. Тепер коли війна зафіксувалася на певних кордонах, люди не хочуть служити. Хочуть, щоб воював хто-небудь інший. Але щоб війна не повзла далі, потрібно щось робити. Принаймні, не боятися брати на себе відповідальність", — пояснює Влад.

На запитання, чи не шкодував він, що пов'язав життя з армією, відповів, що сама служба йому подобається. Через здоров'я доводиться займатися штабною роботою.

"Знайомі часто кажуть, що не хочуть йти до військкомату, бо тут усі некваліфіковані. То йдіть до мене. Я кваліфікований", — підсумовує Влад.

Мобілізація в Україні — останні новини

Адвокат Ростислав Кравець зазначає, якщо чоловік не є військовозобов'язаним і він раніше не проходив службу в армії — мобілізувати до ЗСУ його можуть тільки з 27 років.

Крім того, він пояснив, в яких випадках згідно з українським законодавством може отримати відстрочку від мобілізації підприємець.

Командир 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії "Хартія" полковник Ігор Оболенський наголосив на важливості відпочинку для українських військових, які зараз перебувають на передовій.

Нагадаємо, 29 січня повідомлялося, які фахівці найбільше потрібні на фронті під час загальної мобілізації. За словами командувача підготовкою Сухопутних військ ЗСУ Віктора Ніколюка, найбільше на війні потрібні піхотинці, а також артилеристи й оператори БПЛА.

Крім того, Фокус писав, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував і заяву президента Володимира Зеленського, що Генштабу ЗСУ для успішного ведення бойових дій потрібно мобілізувати ще 450-500 тисяч осіб, і питання про мобілізацію осіб з інвалідністю.