ЗС РФ атакували Україну дронами та "Іскандерами": є руйнування і постраждалі (фото, відео)

За інформацією Сил оборони півдня, внаслідок влучання на Миколаївщині поранення отримав цивільний охоронець, його госпіталізували. Як додали у Харківській ОВА, легкі забої отримали три цивільні особи, їм допомогли медики.

Вночі 31 січня Збройні сили Російської Федерації атакували міста України за допомогою безпілотних літальних апаратів типу Shahed та балістичних ракет. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ у Telegram.

"У ніч на 31 січня 2024 року противник атакував 20-ма ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" з напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ, Чауда та трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" з Криму та Воронезької обл. — РФ", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у ПС, українські сили та засоби Повітряних Сил разом з протиповітряною обороною ЗСУ знищили 14 ворожих безпілотників у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

Вибухи у Миколаївській області

За інформацією Сил оборони півдня України у Telegram, на Миколаївщині вдалося ліквідувати 5 російських БПЛА типу Shahed.

Крім того, зазначається, що внаслідок влучання в Баштанському районі Миколаївщини пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазину. Наразі триває ліквідація пожежі.

Поранення отримав цивільний охоронець торговельного павільйону, його госпіталізовано до реанімації.

На момент публікації новини голова Миколаївської ОВА Віталій Кім не повідомляв про наслідки ворожих атак.

Вибухи у Кіровоградській області

Як додали у Силах оборони півдня України, підрозділами протиповітряної оборони було збито 2 безпілотних літальних апарати на Кіровоградщині.

На момент виходу публікації голова Кіровоградської ОВА Андій Райкович не надав деталей щодо нічної атаки російських окупантів.

Вибухи у Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що пізно ввечері ЗС РФ з артилерії обстріляли Нікопольщину. Під ударом опинилося одне із сіл Марганецької громади. Люди неушкоджені.

"Після цього загарбники вгамувалися. Й ніч в районі та в цілому на Дніпропетровщині минула тихо", — додає Лисак.

Вибухи у Харківській області

За інформацією мера міста Ігоря Терехова, унаслідок удару по Харкову ввечері 30 січня постраждали троє людей. Також пошкоджено багатоповерхівки та автомобілі.

За словами мера, у Слобідському районі у двох багатоповерхівках вибито вікна. Постраждалі дістали легкі травми.

"Є черговий приклад того, що російський агресор б'є по житлових кварталах, туди, де немає жодної військової інфраструктури. Тероризм у чистому вигляді", — зазначив Терехов.

Також про постраждалих написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Три цивільні особи отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес. Медики надали допомогу на місці", — написав він.

Поліція Харківської області повідомила, що осколкове поранення дістав 85-річний чоловік, першочергову допомогу йому надали співробітники полку поліції особливого призначення. Крім того, 44-річний чоловік отримав контузію, а чоловік 1965 року народження звернувся за допомогою до медиків через гостру реакцію на стрес.

За інформацією правоохоронців, в Салтівському районі внаслідок удару безпілотника загорівся житловий будинок. Крім того, у поліції повідомили, що в Слобідському районі сталося загоряння господарчої одноповерхової будівлі супермаркету. Пошкоджено дві багатоповерхівки та приватне домоволодіння.

"На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Речові докази — уламки БПЛА "Shahed" — будуть направлені на експертне дослідження", — наголошують правоохоронці.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Вибухи у Запорізькій області

На момент виходу новини Запорізька ОВА не прокоментувала роботу ППО в регіоні. Зазначимо, що о 20:44 30 січня у регіоні оголосили початок повітряної тривоги, тоді як о 21:25 повідомили про відбій.

Нагадаємо, 31 січня у Міноборони РФ заявили про роботу ППО через нібито атаку безпілотника літакового типу на території Псковської області.