Дрони атакували Бєлгородську область: вісім населених пунктів залишились без світла, — губернатор

У прикордонному селі Тишанка внаслідок вибуху пошкоджено інфраструктурний об'єкт зв'язку, а на хуторі Панків — лінія електропередачі, заявив губернатор області В'ячеслав Гладков.

У Російській Федерації знову заявили про атаку безпілотників. Цього разу вибухи чули у прикордонному селі Тишанка та на хуторі Панків Бєлгородської області. Про це у середу, 31 січня, повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

Традиційно російські окупанти звинуватили у атаці дронів українські Збройні сили.

"Село Тишанка Волоконовського району зазнало атаки ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Гладкова, внаслідок вибуху пошкоджено інфраструктурний об'єкт зв'язку.

Крім того, він зазначив, що найближчим часом російські аварійні служби розпочнуть ліквідацію наслідків.

Згодом губернатор області заявив про атаку БПЛА на хутір Панків Шебекинського міського округу.

За його словами, постраждалих немає, однак пошкоджена лінія електропередачі. Під відключення потрапили абоненти восьми населених пунктів, зокрема селищ Червоне, Первомайське, Ленінське, хуторів Мар'їно, Мухін, Панків, сіл Вознесенівка та Нежеголь.

Гладков додав, що оперативні та аварійні служби розпочнуть ліквідацію наслідків після погодження з Міністерством оборони.

Вибухи у Росії

Нагадаємо, 31 січня у російських Telegram-каналах повідомили, що у Петербурзі пролунали вибухи. Дрон збивали за допомогою С-400 "Тріумф". Він упав на території заводу в Невському районі.

Крім того, цього ж дня у Міністерстві оборони РФ заявили про роботу ППО через нібито атаку безпілотника літакового типу на території Псковської області.

Також у оборонному відомстві РФ заявили, що в ніч проти 30 січня сили ППО РФ збили 21 український БпЛА. Дрони нібито намагалися атакувати аеродром на околиці Тули та нафтобазу в Калузі.

30 січня в Росії заявили про атаку безпілотників і роботу протиповітряної оборони в трьох районах Брянської області. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз.

Попередня атака БПЛА на Брянську область сталася днем раніше, 29 січня. Тоді Міноборони Росії інформувало про знищення нібито українського безпілотника в небі над регіоном.