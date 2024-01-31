Мінімум снарядів і майже 200 тисяч пайків: що увійшло у новий пакет допомоги від Німеччини (список)

У переліку озброєння, яке надійде в Україну, не відшукалось далекобійних керованих авіаційних ракет TARUS або великої партії снарядів. Однак є певна кількість ракет для комплексів ППО.

Україна незабаром отримає новий пакет військової допомоги від Збройних сил Німеччини (Бундесверу). Українці матимуть два десятки бронемашин, мінні трали, а також — ракети для комплексу ППО IRIS-T. Оновлені позиції у списку допомоги від Бундесверу вказані на порталі відомства.

Протягом найближчого часу з Німеччини в Україну надійде наступне озброєння:

багатоцільові гелікоптери Sea King Mk41 — 6 шт.;

ракети для ЗРК IRIS-T SLS — кількість не вказується;

морська система розмінування — 1 шт. (надається вперше);

артилерійські снаряди калібру 155 мм — 1 040 шт. (надається з запасів Бундесверу та заводів-виробників);

пайків ("одномодульних групових раціонів") — 194 тис. шт.;

гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206) — 4 шт.;

система відеоспостереження Satcom — 1 шт.;

машини для охорони кордону — 4 шт.;

танки для розмінування — 3 шт.;

тралів для розмінування — 14 шт.;

мостоукладач Biber — 1 шт.;

протиковзних ланцюгів — 450 шт.

Коли саме відбудеться поставка, не вказано у зв'язку з питаннями безпеки, ідеться на порталі Бундесверу.

Німеччина та Україна — деталі

Зазначимо, уряд Німеччини одноразово або двічі на місяць оголошує про надання Україні чергового пакету військової допомоги. У січні вже повідомляли про те, що незабаром ЗСУ отримають бронетранспортери, FPV-дрони та ЗРК Gepard. 17 січня Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Бундестаг планує виділити на підтримку українського народу 7 млрд євро — гроші витрачатимуть впродовж 2024 року (у середньому, по 600 млн євро на місяць).

Тим часом німецькі виробники зброї пояснили, що поступово нарощують виробництво боєприпасів, але є затримка з відповідними урядовими замовленнями. Вказується, що компанія Rheinmetall планує збудувати завод для випуску снарядів — дата завершення будівництва не відома. Втім, німецькі політики запевняють, що зможуть надати Україні у 2024 році 200 тис. снарядів калібру 155 мм (орієнтовно, у січні ЗСУ за добу вистрелювали 7 тис. снарядів, ЗС РФ — 20 тис.).

Крім того, уряд Олафа Шольца не погоджується передати Україні далекобійні авіаційні ракети TAURUS: їх можуть надати за умови отримання аналогічної зброї від союзників — написали ЗМІ 25 січня. Українські експерти проаналізували, до яких баз ЗС РФ могли б дострелити ЗСУ, коли отримають усі далекобійні ракети, обіцяні західними партнерами.