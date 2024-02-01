Вірменія стала членом Міжнародного кримінального суду: як відреагували у РФ

Вірменські урядовці сподіваються використати МКС, щоб розв'язати проблеми з Азербайджаном. Однак російські дипломати вже встигли заявити протест.

Парламент Вірменії ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду. Відтепер, якщо на територію країни приїде президент РФ Володимир Путін, його можуть арештувати. У МЗС Росії відреагували на ситуацію. Про рішення парламентарів ідеться у дописі Міністерства закордонних справ Вірменії, опублікованому у соцмережі X (раніше — Twitter).

У дописі вказується, що Римський статут починає діяти з 1 лютого 2024 року. Зауважують, що завдяки підтримці голосуванню у парламенті Вірменія приєдналась до 123 країн-членів Міжнародного кримінального суду.

На інформаційному порталі Armenpress повідомили про реакцію МЗС Росії на події у Вірменії. Журналісти вказали, що росіяни направили ноту протесту, коли вірменський уряд надіслав пропозиції щодо ратифікації в Національні збори.

Також наведено пояснення, навіщо подібне приєднання вірменам. Зокрема, чиновники зазначили, що планують використати МКС для притягнення до відповідальності Азербайджану, який восени 2023 року ліквідував вірменський анклав на території Карабаху. Не вказано, чи планують урядовці застосувати Римський статут у випадку появи на території країни президента РФ Володимира Путіна.

МЗС Азербайджану поки що не публікувало коментарів щодо рішення Вірменії: відповідного допису немає в акаунті X відомства.

На порталі МЗС Росії не відшукалась інформація про ноту протесту. Останні дописи стосуються Міжнародного суду ООН, який прийняв рішення щодо позову України. Вірменія згадується у контексті відносин з Азербайджаном — про це ішлося на 26 січня брифінгу речниці МЗС РФ Марії Захарової.

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на події у Вірменії. Під час брифінгу 1 лютого посадовець заявив, що Москву на надто турбує МКС: головне, щоб це не впливало на відносини з Росією.

Дмитро Пєсков - коментар щодо МКС та Вірменії Фото: Скриншот

МКС та війна в Україні — деталі

Зазначимо, слідчі МКС весною 2023 висунули підозру проти президента Путіна та його помічниці, обмудсменки з питань дітей Марії Львової-Бєлової. Згідно з даними розслідування, росіяни причетні до викрадення українських дітей, тому видано ордер на їхній арешт.

Через ордер МКС у Путіна виникли певні проблеми під час міжнародних візитів: має попередньо узгоджувати, щоб його не затримали відповідно до вимог Римського статуту. Наприклад, політику довелось відмовитись від польоту у ПАР, оскільки йому там не гарантували свободу.

Тим часом з РФ повертаються діти, викрадені росіянами. Зокрема, восени 2023 року стало відомо про повернення 18-річного жителя Маріуполя. Хлопця вже планували мобілізувати до роської армії, але його вдалось врятувати.

Нагадуємо, 31 січня Міжнародний суд ООН оприлюднив вердикт щодо позову України проти Росії. У вердикт вказано, що далеко не усі вимоги українців задовольнили.