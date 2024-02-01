"Маємо інструменти": у Повітряних силах розповіли, чим дістали до аеродрому "Бельбек" (відео)

На летовищі базуються чотири типи російських військових літаків, пояснив речник Повітряних сил. Чи отримали вони пошкодження, стане відомо після появи супутникових знімків.

В українських Сил оборони є зброя, яка може дістати до військової бази РФ на аеродромі "Бельбек". Подібного озброєння Україна хотіла б отримати більше. Про атаку українських ракет на позиції ворога в окупованому Криму в ефірі "Радіо Свобода" розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ігнат зауважив, що удари по військових базах РФ в Криму "не є чимось новим для ЗСУ". Повідомив, що атаку здійснили літаки тактичної авіації, запустивши крилаті ракети. Які саме ракети з наявного в українців арсеналу, військовий не пояснив. З його слів, в України є засоби, щоб й надалі шкодити противнику. Однак українцям хотілося б, що було більше "засобів ураження".

"Ми методично і регулярно завдаємо удари, щоб зменшувати їх бойову спроможність. Ми це можемо зараз зробити, бо маємо деякі інструменти. Звичайно, треба більше і самих засобів ураження, і літаків. Літаки хотілось би швидше отримати від наших партнерів для того, щоб нам збільшити спроможності в цьому випадку".

Також Ігнат відповів на питання, які саме об'єкти могли вразити ракети. Поки що він не може підтвердити, чи отримали пошкодження російські військові літаки, які там, зазвичай базуються: Су-27, МіГ-29, Су-30, МіГ-31е. Офіцер запропонував зачекати, поки з'являться супутникові знімки, з яких все стане зрозуміло.

Удар по аеродрому Бельбек — деталі

Зазначимо, про вибухи у району аеродрому "Бельбек" під Севастополем стало відомо зранку 31 січня. Місцеві жителі опублікували відео з місця подій: зафіксували стовп диму та сліди від ракет ППО. В Міноборони РФ згодом заявили, що збили усі 20 ракет, які летіли у напрямку військової бази. Під удар міг потрапити підземний командний бункер, пункт зв'язку, РЛС, або склади палива, або склади боєкомплекту, повідомили експерти.

Тим часом Франція 26 січня заявила, що надасть Україні нову партію далекобійних авіаційних ракет SCALP. У офіційному повідомленні вказували, що надійде 40 ракет, але не вказано — коли саме. Раніше голова уряду Великої Британії Ріші Сунак підтвердив, що Україні й далі буде отримувати ракети Storm Shadow, які мають схожі характеристики.

Нагадуємо, 31 січня з'явились повідомлення ЗМІ про надання ЗСУ керованих ракет GLSDB. Тим часом експерти проаналізували військову допомогу партнерів та зробили висновок, що ракети повністю покривають окуповані Росією території, з Кримом включно.