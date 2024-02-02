РФ треба прибрати війська: у США відреагували на слова Путіна про "демілітаризовану зону" в Україні

За словами представника Держдепу США Метью Міллера, якщо Москва дійсно зацікавлена у створенні "демілітаризованої зони", то їй варто вивести свої війська з української території.

У США прокоментували заяву президента РФ Володимира Путіна про створення "демілітаризованої зони" в Україні. На слова глави Кремля відреагував представник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу

Американський чиновник зазначив, що складно зрозуміти, як можна створити буферну зону між Україною і Російською Федерацією, коли ЗС РФ перебувають на українській території.

"Дещо складно мати демілітаризовану зону, коли російські сили продовжують операції з українського боку кордону, а Путін ясно давав зрозуміти, що не збирається змінювати своїх цілей — захопити й підкорити Україну", — заявив Міллер.

За словами представника держдепу, якщо Москва дійсно зацікавлена у створенні "демілітаризованої зони", то їй варто вивести свої війська з української території.

Володимир Путін заявив про намір створити "демілітаризовану зону" в Україні

Володимир Путін заявив, що "демілітаризована зона" в Україні має бути на такій відстані, яка б забезпечила безпеку мирних міст Росії від обстрілів. За словами російського президента, головним мотивом російських військових, включно з групами ветеранів і регулярними підрозділами, є захист Росії від потенційних загроз і ударів ЗСУ далекобійною зброєю.

Пізніше в ISW повідомили, що Путін посилив свої максималістські територіальні претензії щодо України. За словами аналітиків, заявлена Путіним мета нереалізована, поки існує незалежна Україна. Москва планує продовжувати анексувати українські території, які зможуть захопити ЗС РФ.