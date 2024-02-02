"Цьогорічне завдання": що означають удари по аеродрому Бельбек в Криму, — експерт (відео)

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан зауважив, що російська протиповітряна оборона "дірява", якщо простила п'ять українських ракет. Однак захист Кримського мосту — більш серйозний, оскільки поруч розташовані навіть підводні комплекси ППО.

Українські Сили оборони у 2024 році здатні наблизитись до окупованого росіянами Криму або й повністю його звільнити. Про це свідчать масовані ракетні удари по військових базах ЗС РФ, зокрема — по аеродрому "Бельбек", на якому стоїть авіація для протидії ЗСУ на півдні. Про майбутні завдання українських військових льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів на порталі "24 канал".

Світан пояснив, що удар п'яти ракет SCALP/Storm Shadow — це вибух 2 тисяч тонн вибухівки. Згідно з очікуваннями, могли отримати пошкодження і літаки, і "аеродромно-технічне забезпечення". Масова атака, яка відбулась 31 січня, а також серія попередніх ударів, говорить про активізацію ЗСУ у напрямку Криму і цілком можливо, що протягом року півострів або звільнять, або до нього наблизяться.

"Це свідчить про те, що завдання вийти цього року на Крим, почати звільняти або звільнити – здійсненне", — заявив військовий льотчик.

Співрозмовник журналістів зауважив, що на аеродрому "Бельбек" дислокуються літаки ЗС РФ, які працюють на Херсонському та Запорізькому напрямку. Підтвердив, що 20 ракет, які могли запуститись з десяти українських літаків — це "дійсно успіх".

"Те, що наші ракети до нього [аеродрому — ред.] дійшли, це означає, що ППО противника не існує: воно діряве".

Також полковник ЗСУ в запасі зауважив, що в Криму є й інші, більш серйозні, цілі — це Кримський міст, який перебуває під сильнішим захистом. З його слів, там "багатоешелонована оборона, починаючи з підводних сил ППО і закінчуючи космічними".

Вибухи в Криму — деталі подій у Бельбеку

Зазначимо, 31 січня жителі окупованого Криму побачили стовп диму і пожежу у напрямку військового аеродрому "Бельбек", розташованого неподалік від Севастополя. Представники Міноборони РФ заявили, що ЗСУ вдарили по базі росіян двадцятьма ракетами, які усі начебто збиті силами ППО.

OSINT-розслідувачі встановили координати можливих точок влучань на аеродромі. Вказали, що ракети могли влучити по підземному командному пункту, пункту зв'язку та по радіолокаційній станції для підтримки роботи ЗРК С-400 "Тріумф". Також поруч розташовано склади з паливом та боєзапасом.

Експерти зауважили, що по "Бельбеку" могли поцілити ракетами SCALP/Storm Shadow, які призначені для руйнування міцних бункерів. Тому навряд чи їхніми цілями були саме російські військові літаки. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат перелічив види повітряних суден, які дислокувались на летовищі, і запропонував зачекати супутникові світлини. які покажуть руйнування.

Нагадуємо, 1 лютого у мережі опублікували світлини наслідків удару ракет по аеродрому "Бельбек". Світлини не супутникові: на них видно пожежу на місці влучань. 2 лютого росЗМІ повідомили, що у командному пункті летовища міг загинути російський генерал.