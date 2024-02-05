У 47-й ОМБ кажуть, що кожні 100 метрів просування російських військ ускладнюють логістику в місті. Найближчими днями ситуація для захисників буде непростою.

Російські війська просунулися на півночі Авдіївки, заявили аналітики DeepState. Фокус зібрав усе, що відомо про ситуацію в Авдіївці станом на 5 лютого.

Битва за Авдіївку — карта бойових дій

Аналітики DeepState оновили карту бойових дій в Авдіївці. Згідно з їхніми даними, російські війська просунулися на півночі Авдіївки і в Первомайському.

Карта бойових дій станом на 4 лютого Фото: Deep State Карта боїв в Авдіївці 5 лютого Фото: Deep State

У ранковому зведенні Генштабу не вказується про просування російських військ. Українські військові на Авдіївському напрямку продовжують стримувати ворожі сили, попри постійні спроби ЗС РФ оточити Авдіївку. Підрозділи Сил оборони завдають значних втрат окупантам, а також відбили 31 атаку в районі Степового, Авдіївки та Новобахмутівки.

Ситуація в Авдіївці — місто стає важче обороняти

Начальник служби зв'язків із громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади Дмитро Лазуткін в ефірі "Суспільне.Спротив" заявив, що Авдіївку стає важче обороняти.

"Важко стає захищати Авдіївку, адже кожні 100 метрів ускладнюють логістичне сполучення. Головне тут, що ворог зазнає величезних втрат і поступово виснажується. Там, де працює 47 бригада, ситуація дуже напружена, тривають важкі бої, не припиняються ворожі атаки. Поблизу селища Степове і на ділянці вздовж лінії зіткнення і до коксохімічного заводу включно дуже непросто нашим військовослужбовцям", — повідомив Лазуткін.

Він також додав, що найближчі дні та тижні будуть непростими для українських військових.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що російські війська скористалися хмарною погодою, за якої неможливо проводити якісну аеророзвідку, щоб увійти в Авдіївку. За його даними, окупанти змогли закріпитися в житловій забудові. Прорив стався з боку Авдіївського кар'єру.

"Вони обійшли українські бойові порядки і закріпилися в забудові. Це означає, що до основної логістичної артерії українських захисників їм залишаються сотні метрів", — поінформував журналіст.

Він зазначив, що найближчими днями вирішуватиметься доля міста. Водночас молодший сержант ЗСУ з 24-ї окремої штурмової бригади "Айдар" Станіслав Бунятов у своєму телеграм-каналі "Говорят Снайпер" теж описав ситуацію.

"Друзі, по Авдосу скажу так — не скигліть, скоро має бути трошки сонечка", — написав він.

Варто зазначити, що російським військам уже вдавалося заходити в межі Авдіївки, проте українські військові змогли вибити окупантів із "Царського полювання". Сили оборони змогли знешкодити диверсійно-розвідувальні групи ЗС РФ.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний під час пресконференції 26 грудня допустив, що з Авдіївки можуть вивести війська.

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"Якщо сил буде недостатньо, то краще зберегти людей. Звичайно, ми таке рішення приймемо і збережемо людей, і потім відвоюємо", — заявляв генерал Залужний.