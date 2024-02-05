У Міноборони нагадали, наскільки небезпечно поширювати дані про критичну інфраструктуру (відео)

Як пояснили у відомстві, будь-яка оприлюднена інформація про обстріли допомагає військовим РФ коригувати повітряні атаки і з'ясовувати місцерозташування українських систем ППО.

Міністерство оборони України 5 лютого вчергове звернулося до українців не поширювати інформацію щодо критичної інфраструктури країни. Про це на офіційному телеграм-каналі відомства розміщено відповідний допис.

У повідомленні зазначається, що російські окупанти, не маючи значних результатів на полі бою, постійно атакують ракетами та дронами критичну інфраструктуру України.

"Для досягнення цілей росіяни активно шукають вразливі місця української системи ППО, щоб спланувати маршрути в обхід", — йдеться у дописі.

Міноборони акцентують увагу, що російські агресори моніторять інформацію по соціальних мережах, чатах, де українці часто ненавмисно, але поширюють цінні відомості, котрі згодом використовує ворог.

"Не ставайте помічником ворога! Ніде не поширюйте інформацію про стан об’єктів життєзабезпечення населення або ж якою траєкторією рухається ракета під час повітряної тривоги. Це допомагає військовим РФ коригувати повітряні атаки", — пояснили в Міноборони.

У відомстві нагадують, що незабаром на сайті проєкту Dovidka.info Центру стратегічних комунікацій з’явиться нове відео, в якому будуть вчергове подані правила інформаційної тиші.

Щодо роликів від військових

Усі відеоролики з роботою української ППО, які фільмують Повітряні сили ЗСУ, перед публікацією ретельно перевіряються, а Україна має показувати західним партнерам, як ефективно працює надана ними зброя, каже речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат. При цьому військовий зауважує, що кожен кадр роботи української ППО може стати джерелом інформації для ворога.

Він також пояснив, як працює механізм виявлення розташування систем протиповітряної оборони.

"З однієї точки знімає одна людина, з іншої точки — інша людина, з третьої точки — третя людина. Це називається трикоординатний збіг паралелей. Так точно можна визначити, де стоїть пускова установка, скажімо Patriot, і завдати повторного удару", — пояснив Ігнат.

Правила дотримання інформаційної тиші

Існують такі правила поводження з інформацією під час війни:

не розголошувати військову інформацію (конфіденційну чи таємну). Уникайте розмов про плани дій військ або їх розташування, щоб запобігти потраплянню такої інформації до небажаних осіб. Уникайте дискусій про військові події з колегами, друзями та знайомими. Якщо вам ставлять запитання на ці теми, краще не відповідати на них. Поважайте один одного й домовтеся не обговорювати нічого;

обмежити доступ до соціальних мереж та інтернет-форумів. Зменшити кількість постів та повідомлень про військові плани та дії (а за можливості – узагалі не писати про це). Уникайте обговорення подій на публічних форумах, які доступні широкій аудиторії;

не дзвонити й не писати друзям, родичам чи знайомим на передову для запитів щодо військових дій, якщо ви не є частиною операції. Уникайте також надсилання повідомлень членам родин військовослужбовців з проханням про детальну інформацію через власну "цікавість";

дотримуватись інструкцій Міноборони та Генштабу щодо інформаційної тиші. Слід звернути увагу на те, що невиконання таких інструкцій може мати наслідки для безпеки військових;

не поширювати чутки та плітки. Не підтверджена офіційними джерелами інформація про дії військових може створити додаткові проблеми та ускладнити виконання завдань.

Удари по енергооб'єктах — останні події

Російські війська дві ночі поспіль атакували Кривий Ріг дронами-камікадзе. У ніч на 3 лютого фіксувалися влучення, зокрема в об'єкт енергетики, почалися пожежі. Без світла в регіоні залишилися тисячі людей. Енергетики запроваджували аварійні відключення світла.

Пізніше 3 лютого стало відомо, що енергетики у Криворізькому районі відновили електропостачання, яке було порушено в результаті російського обстрілу. Однак окупанти знову намагалися атакувати криворіжців ракетою, але Сили оборони її збили.

За день до цього у Кривому Розі внаслідок російських обстрілів була пошкоджена підстанція "Укренерго". А наприкінці січня війска РФ обстріляли підстанцію у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, що за словами представника Повітряних сил Юрія Ігната, противник оцінює можливості української системи протиповітряної оборони перед безпосередніми атаками. Застосовуються різні тактики ударів.

Раніше представник Повітряних сил висловлювався з приводу того, чи щоразу в Україні оголошують повітряну тривогу, якщо ЗС РФ піднімають у небо свої винищувачі МіГ-31К.