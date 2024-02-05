Не 18, а 24 одиниці: у Нідерландах заявили, що передадуть Україні більшу кількість F-16

Амстердам надасть Києву західні винищувачі четвертого покоління, щоб ЗСУ отримали перевагу на полію бою, заявила міністерка оборони Кайса Оллонґрен.

Повітряні сили ЗСУ отримають додаткову партію винищувачів F-16, якими володіють Збройні сили Нідерландів. Винищувачі надійдуть завдяки тому, що урядовці передумали продавати їх американській компанії Draken International. Про деталі нового рішення країни-члена літакової коаліції йдеться на порталі Міністерства оборони Нідерландів.

У дописі нідерландського Міноборони вказано, що з 2021 року тривали переговори щодо продажу Draken International 12 винищувачів F-16. Однак угода зірвалася, після чого з'явилася інша пропозиція — продати не 12, а шість літаків четвертого покоління. Однак домовитися не вдалося. Натомість Україна матиме ще шість повітряних суден на додачу до попередньої партії з 18 бойових одиниць.

Також у силі залишаються домовленості щодо надання 18 літаків для навчального центру в Румунії, йдеться в дописі урядовців. Більше F-16 у Нідерландів немає — їх "утилізували" та замінили на літаки п'ятого покоління F-35.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен (Kajsa Ollongren) у соцмережі X (Twitter) підтвердила подію. За словами посадовиці, "перевага в повітрі необхідна Україні для протидії російській агресії".

Нідерланди раніше повідомили, що можуть надати ЗСУ 18 винищувачів F-16, писав Фокус із покликанням на виступ президента України Володимира Зеленського. Після заяви Міноборони цієї країни їх стане 24 одиниць.

F-16 для України — деталі

Зазначимо, про літакову коаліцію, завдяки якій Повітряні сили ЗСУ отримають винищувачі F-16, стало відомо влітку 2023 року. Президент Зеленський відвідав низку європейських країн і домовився про отримання близько 60 повітряних суден. Після цього українські пілоти розпочали навчання: за попередніми оцінками, воно може закінчитися навесні-влітку 2024 року.

Нагадуємо, у січні 2024 року на порталі Forbes пояснили, чим важливі F-16: які характеристики роблять їх кращими за літаки, які є в арсеналі ЗСУ. 5 лютого генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про ракети з дальністю 300-500 км, якими можуть озброїти ці повітряні судна. На порталі Defense Express проаналізували, про які саме ракети може йтися.