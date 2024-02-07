Знадобилися один снаряд і два дрони: бійці ЗСУ знищили новий "Тайфун-К" росіян (відео)

Артилеристи з першого разу влучили в боєкомплект нового російського бронеавтомобіля, який вважається одним із найдорожчих в армії окупантів.

Один снаряд і два дрони бійці 71 єгерської бригади витратили для знищення "Тайфун"-К. Про це повідомили у Facebook підрозділу.

Як зазначили захисники, знищення відбулося в економрежимі. Бронеавтомобіль, який оцінюється у 2,5 мільйони доларів, уночі привіз боєзапас на позиції окупантів.

"І хоч робив це потайки, нічні пташки помітили його і дали сигнал артилеристам", – йдеться у дописі.

Ціль була уражена першим же снарядом з артилерійської гармати. Дим розвіявся, а ворожу бойову машину згодом добили оператори fpv-дронів підрозділу.

Самі ж бійці розповіли, що зафіксували рух транспорту. Вони якраз чатували, коли окупанти проїдуть. Артилеристи влучили з першого разу у техніку. Влучання відбулося прямо в боєкомплект.

Знищення БМ "Тайфун" на війні з Росією

Російська броньована машина "Тайфун" 11 січня витримала дев'ять влучань кумулятивного заряду, але так й не зайнялася. Спецпризначенці Нацгвардії завдавали ударів під різним кутом, але російська броньована техніка не зайнялася. Кумулятивна атака, як зазначають, потужніша за постріл із РПГ. БМ отримала чимало пошкоджень, але велика кількість атак так і не змогла повністю його знищити.

Наприкінці вересня 2023 року українська армія знищила 5 одиниць легкоброньованої техніки: 2 БМП-2, 1 БТР-82А й 1 БТР-80. Зокрема, окупанти втратили броньовик "Тайфун" від російської компанії КамАЗ. Які засоби ураження використовували бійці, не повідомили.

У березні 2022 року ЗСУ вдалося знищити гордість російського оборонного комплексу "тайфун". Універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі був повністю ліквідований.

У червні 2022 року трофейний російський КАМАЗ "Тайфун" вступив на службу до лав української армії. Під час бою на Сумщині бійці з Холодноярської бригади захопили російський броньовик, утримавшись від розстрілу з гранатометів.

Нагадаємо, 22 січня ЗСУ знищили міномет "Тюльпан" та майже 400 росіян. Командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про втрати ЗС РФ.