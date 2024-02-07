Виправили помилку: у Раді повернули можливість батьківства для загиблих військових

Держава три роки платитиме за збереження репродуктивних клітин військовослужбовців, ідеться у прийнятому нардепами законі. Для дітей, які народяться з цих клітин, загибла особа буде батьком чи матір'ю.

7 лютого у Верховній Раді підтримали законопроєкт №10448, який вніс зміни є деякі закони щодо збереження українського генофонду. Завдяки цьому рішенню виправили положення закону 3496-IX від 22 листопада 2023 року, у якому ідеться про знищення репродуктивних біоматеріалів у випадку загибелі військовослужбовця. Про рішення парламенту повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

Железняк вказав, що нардепи "виправили норми" закону, прийнятого два місяці тому. Внесені зміни відновлять право військовослужбовців ставати батьками та матерями після загибелі. Зміни внесли у статті Цивільного та Сімейного кодексів, а також у перехідні положення Закону "Про внесення змін та доповнень до деяких законів України з метою забезпечення прав учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство/материнство".

Парламентарі підтримали три пропозиції.

По-перше, репродуктивні клітини загиблого військового будуть зберігатись три роки коштом держави. Після цього, якщо було відповідне бажання власника цих клітин, їх можна зберігати й надалі коштом близької людини.

Теза закону про зберігання репродуктивних клітин загиблих Фото: Скриншот

По-друге, людина має право розпоряджатись своїм репродуктивним матеріалом на випадок загибелі. По-третє, діти, які народились шляхом використання збережених клітин, будуть вважатись дітьми загиблого.

Теза закону про батьківств та материство Фото: Скриншот

У дописі нардепа вказано, що за внесення змін голосувало 264 нардепи, голосів "проти" чи "утримався" не було: розподіл по фракціях не відомий. Відмовились голосувати 62 народних обранці.

Закон про біоматеріали та генофонд — деталі

Зазначимо, у березні 2023 року за пропозицією президента України Володимира Зеленського було прийнято за основу закон, який стосувався збереження генофонду українців. У тексті закону вказувалось, що військовослужбовці отримали право коштом держави зберігати свої репродуктивні клітини. Таким чином вони могли стати батьками чи матерями у випадку отримання серйозної травми.

У листопаді закон прийняли остаточно. У тексті вказувалось, що репродуктивні клітини зберігались за державні кошти, але у випадку загибелі військовослужбовців вони знищувались. На проблему звернули активні громадяни: описали ситуацію, коли жінка втратила чоловіка, але не змогла отримати можливість завагітніти за рахунок його сперми у кріобанку. Нардепи відреагували на такі повідомлення і визнали, що якимось чином пропустили певні положення щойноприйнятого закону.

Нагадуємо, 7 лютого нардепи прийняли у першому читанні законопроєкт 10449, який вносить зміни у закони про мобілізацію. Крім того, вони звільнили двох посадовців: очільницю міністерства у справах ветеранів та члена ЦВК, який з перших днів війни перебуває за кордоном.