"Приймають важкі рішення": у США прокоментували брак боєприпасів у ЗСУ

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що російські війська знають про проблеми української армії і користуються ними.

Українські військові змушені економити боєприпаси, бо бояться, що вони можуть закінчитися. Про це повідомив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

За словами американського чиновника, українським командирам на полі бою доводиться ухвалювати важкі рішення.

"Ми знаємо, що в деяких підрозділах вони дуже, дуже ретельно розподіляють свої боєприпаси, тому що починають хвилюватися, що вони закінчаться", — сказав Кірбі.

Він також зазначив, що російські війська знають про проблеми української армії і користуються ними.

"Ось чому вони продовжують атакувати безпілотниками і ракетами, щоб змусити українців використовувати засоби ППО, які, як вони знають, зараз не замінюються", — сказав він.

Під час того ж брифінгу Кірбі заявив, що росіяни хочуть мати оперативну базу в районі Авдіївки. Це відправна точка, логістичний центр, однак Сили оборони України продовжують за неї боротися.

Нагадаємо, що в ISW повідомили, що затримки допомоги від Заходу загострюють дефіцит боєприпасів для ЗСУ. За словами аналітиків, брак боєприпасів серйозно погіршує роботу контрбатарейних систем. Радари ефективні настільки, наскільки велика кількість снарядів у артилерії.

Також аналітики заявили, що союзники США в Європі та Азії істотно розширили підтримку України. Південна Корея планує у 2024 році підписати контракт із виробником Poongsan на масовий випуск снарядів калібру 155-мм із дальністю до 60 км. За повідомленнями аналітиків, Сеул почав непрямі поставки артилерійських боєприпасів Україні на початку 2023 року.