ЗС РФ могли отримати Starlink: у ЗСУ розповіли, як ворог їх застосовує (відео)

У Росії та на тимчасово окупованих територіях може блокуватися робота Starlink, тому окупанти можуть застосовувати його лише на лінії зіткнення, вважає офіцер ЗСУ Мирослав Гай.

Збройні сили Російської Федерації могли почати застосовувати Starlink на фронті. Офіцер ЗСУ Мирослав Гай вважає, що ворог їх використовує в тих місцях, у яких працюють супутникові модеми українських бійців. Про це він повідомив під час телемарафону.

"Якщо окупанти змогли застосувати Starlink, це поліпшує їхню систему зв'язку", — сказав Мирослав Гай.

За його словами, українські військові застосовують Starlink для різних задач — від звичайного зв'язку до організації штабів. Він припускає, що окупанти можуть користуватися Starlink лише на лінії зіткнення, оскільки в Росії та вглибині тимчасово окупованих територій можуть блокувати його роботу.

Як боротися з ворожими Starlink

Гай наголосив, що будь-який зв'язок можна глушити за допомогою системи РЕБ. Проте для цього потрібно готуватися, розуміти, на яких частотах працює той чи інший засіб. Він розповів, що якщо звернутися до компанії SpaceX із проханням вимкнути, умовно кажучи, можливе застосування Starlink на передовій, то цей означатиме, що без зв'язку залишаються й Сили оборони. Зокрема, коли вмикається РЕБ, то глушиться не лише ворожа безпілотна авіація, але й власна, якщо працює на тому діапазоні, що й РЕБ.

Офіцер ЗСУ заявив, що потрібно змінювати тактику, знаходити й знищувати Starlink у росіян.

ЗС РФ могли почати застосовувати Starlink

8 лютого стало відомо про те, що російські військові могли почати застосовувати Starlink на тимчасово окупованих територіях, зокрема, термінали їм постачають із Дубая. Український військовий, експерт із радіотехнологій Сергій Безкрестнов із позивним "Флеш" розповів, що ворог придбав велику партію Starlink. За його словами, ніщо не заважає противнику користуватися послугами глобального супутникового інтернету за наявності техніки.

Погіршення зв'язку Starlink

У соцмережах українські військові почали розповідати, що впала швидкість інтернету від Starlink. За їхніми словами, проблеми зі зв'язком спостерігаються останнього місяця, проте найгірша ситуація — протягом цього тижня.

Нагадаємо, у вересні 2023 року український військовий фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" повідомив, що Starlink можуть заблокувати на території України, оскільки це приватна мережа, яка має приватного власника — Ілона Маска.

У жовтні стало відомо, що компанія "Інфозахист" домовилася про співпрацю з SPX Technologies для того, аби забезпечити українських бійців засобами для протидії БПЛА противника.