Юрій Галкін перебував в російському полоні два роки та повернувся на Батьківщину 31 січня. Відомо, що він був мешканцем Покровська Донецької області.

Юрія Галкіна, якого повернули до України під час обміну військовополонених, збив автомобіль. Подробиці повідомила в Instagram його донька Валерія.

Чоловік, який два роки перебував в російському полоні, від отриманих травм загинув. Трагедія сталася 8 лютого.

"Сьогодні мого тата не стало…Його вбила не війна, ні куля, ні 2 роки в полоні…Він просто переходив дорогу і його збила машина. Я чекала твого дзвінка, як ти пообіцяв, але вже не дочекаюся", — повідомила Валерія.

Юрій Галкін перебував у російському полоні два роки. Відомо, що він проживав у Покровську.

На момент публікації матеріалу регіональні ЗМІ не повідомляли про ДТП, у якій загинув Юрій Галкін. Пресцентр поліції Донецької області також не інформував про смертельну аварію.

Фото: Instagram

Обмін полонених 31 січня

У середу, 31 січня, Україні вдалося повернути з російського полону 207 громадян. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що з полону вдалося повернути військових ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції, а саме рядових, сержантів і офіцерів.

Він наголосив, що це вже другий великий обмін після тривалої перерви. Єрмак додав, що ще багато українців залишається в полоні, Україна працює над тим, аби їх повернути додому.

Майже половина — захисники Маріуполя, як зазначив президент України Володимир Зеленський. З його слів, вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців: 180 рядових і сержантів та 27 офіцерів. Майже половина — захисники Маріуполя.

Командир 12-ї бригади спеціального призначення Нацгвардії України Денис Прокопенко "Редіс" зазначив, що жодного бійця, який обороняв Маріуполь, не повернули під час цього обміну. З його слів, від самого початку повномасштабного вторгнення у списках повернутих полонених лише кілька разів з'являлися імена "азовців".

Нагадаємо, 6 лютого учасники підпілля заявили, що росіяни планували обміняти ув'язнених колаборантів на своїх полонених. Прокуратура РФ зверталася до начальника служби на тимчасово окупованих територіях щодо надання списків для можливого обміну в Україну ув'язнених колаборантів.