"Здібний генерал": Сирський запровадив методи командування НАТО в ЗСУ, — британський експолковник

Зі слів колишнього полковника британської армії Річарда Кемпа, Олександр Сирський може не користуватися таким рівнем популярності, як Валерій Залужений, проте він "дуже здібний".

Колишній полковник британської армії Річард Кемп заявив, що новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не зупиниться ні перед чим, аби захистити Україну від окупантів. Він переконаний, що Україна в надійних руках. Про це повідомило видання The Sun.

Кемп вважає, що Сирський — сильний командир, який потрібен Україні, зокрема він, як і його попередник Валерій Залужний, "віддасть кожну жилу обороні своєї країни".

Колишній британський полковник зустрічався Валерієм Залужним та Олександром Сирським.

"Залужний був дуже-дуже популярним і дуже-дуже здібним генералом. Але я також зустрічався з Сирським, і я б сказав те саме про нього. Можливо, він не користується таким рівнем популярності, але він дуже здібний генерал", — сказав Річард Кемп.

З його слів, Олександр Сирський — сильний командир, професіонал і цілеспрямована людина. Також він "дуже розумний, зосереджений і впевнений".

Сирський під час повномасштабного вторгнення

Кемп розповів, що Олександр Сирський навчався в "жорстко централізованій радянській системі командування", проте попри це запровадив передані НАТО методи командування в українську армію, що принесло великий внесок в успіхи ЗСУ у 2022 році. У результаті він отримав звання Героя України після оборони Києва.

Крім цього, Сирський повів війська в успішний контрнаступ у Харківській області влітку 2022 року. Також він керував усіма військовими операціями на сході, де точилися найкривавіші битви.

Зеленський призначив Сирського головнокомандувачем ЗСУ: що відомо

Ввечері 8 лютого президент України Володимир Зеленський підписав укази щодо звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України та призначення на його місце генерал-полковника Олександра Сирського.

Президент зазначив, що очікує від Сирського розробку детального плану дій ЗСУ на 2024 рік, зокрема він повинен бути реалістичним та враховувати поточну ситуацію на фронті.

9 лютого міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели першу робочу нараду. Вони говорили про план дій ЗСУ на цей рік, а саме про налагодження системи логістики і задоволення армії необхідними потребами.

Нагадаємо, помічник міністра оборони з питань міжнародної безпеки в Пентагоні Селеста Валландер заявила, що Пентагон ефективно працюватиме з новим головнокомандувачем ЗСУ Сирським. З її слів, він "досвідчений і успішний полководець".